A Gently Used 2001 Honda מחיר היום

מחיר A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USEDCAR ל USD הוא $ 0 לכל USEDCAR.

A Gently Used 2001 Honda כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 139,188, עם היצע במחזור של 332.91M USEDCAR. ב‑24 השעות האחרונות, USEDCAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.116545, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USEDCAR נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +13.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.74K.

A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) מידע שוק

שווי שוק $ 139.19K$ 139.19K $ 139.19K נפח (24 שעות) $ 1.74K$ 1.74K $ 1.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.19K$ 139.19K $ 139.19K אספקת מחזור 332.91M 332.91M 332.91M אספקה כוללת 332,906,748.0 332,906,748.0 332,906,748.0

שווי השוק הנוכחי של A Gently Used 2001 Honda הוא $ 139.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.74K. ההיצע במחזור של USEDCAR הוא 332.91M, עם היצע כולל של 332906748.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.19K.