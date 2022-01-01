Zypto (ZYPTO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zypto (ZYPTO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zypto (ZYPTO) מידע $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. אתר רשמי: https://zypto.foundation/ מסמך לבן: https://zypto.foundation/white-paper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 קנה ZYPTOעכשיו!

Zypto (ZYPTO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zypto (ZYPTO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M ההיצע הכולל: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M אספקה במחזור: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M שיא כל הזמנים: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 שפל כל הזמנים: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 מחיר נוכחי: $ 0.0056 $ 0.0056 $ 0.0056 למידע נוסף על Zypto (ZYPTO) מחיר

Zypto (ZYPTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zypto (ZYPTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZYPTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZYPTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZYPTOטוקניומיקה, חקרו אתZYPTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZYPTO מעוניין להוסיף את Zypto (ZYPTO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZYPTO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZYPTO ב-MEXC עכשיו!

Zypto (ZYPTO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZYPTOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZYPTO עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZYPTO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZYPTO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZYPTO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZYPTOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

