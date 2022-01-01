Zygo The Frog (ZYGO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zygo The Frog (ZYGO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zygo The Frog (ZYGO) מידע Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. אתר רשמי: https://www.zygothefrog.com/ מסמך לבן: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F קנה ZYGOעכשיו!

Zygo The Frog (ZYGO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zygo The Frog (ZYGO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M שיא כל הזמנים: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 שפל כל הזמנים: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 מחיר נוכחי: $ 0.004424 $ 0.004424 $ 0.004424 למידע נוסף על Zygo The Frog (ZYGO) מחיר

Zygo The Frog (ZYGO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zygo The Frog (ZYGO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZYGO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZYGOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZYGOטוקניומיקה, חקרו אתZYGOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

