עוד על ZYGO

ZYGO מידע על מחיר

ZYGO מסמך לבן

ZYGO אתר רשמי

ZYGO טוקניומיקה

ZYGO תחזית מחיר

ZYGO היסטוריה

ZYGO מדריך קנייה

ZYGOממיר מטבעות לפיאט

ZYGO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Zygo The Frog סֵמֶל

Zygo The Frog מְחִיר(ZYGO)

1 ZYGO ל USDמחיר חי:

$0.004751
$0.004751$0.004751
-5.69%1D
USD
Zygo The Frog (ZYGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:07:26 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00475
$ 0.00475$ 0.00475
24 שעות נמוך
$ 0.00522
$ 0.00522$ 0.00522
גבוה 24 שעות

$ 0.00475
$ 0.00475$ 0.00475

$ 0.00522
$ 0.00522$ 0.00522

$ 0.011402993530255093
$ 0.011402993530255093$ 0.011402993530255093

$ 0.000026196639138267
$ 0.000026196639138267$ 0.000026196639138267

-2.69%

-5.68%

-9.64%

-9.64%

Zygo The Frog (ZYGO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004753. במהלך 24 השעות האחרונות, ZYGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00475 לבין שיא של $ 0.00522, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZYGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011402993530255093, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000026196639138267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZYGO השתנה ב -2.69% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zygo The Frog (ZYGO) מידע שוק

No.3729

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.36K
$ 32.36K$ 32.36K

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Zygo The Frog הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.36K. ההיצע במחזור של ZYGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.75M.

Zygo The Frog (ZYGO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zygo The Frogהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00028664-5.68%
30 ימים$ -0.004774-50.12%
60 ימים$ +0.002722+134.02%
90 ימים$ +0.004053+579.00%
Zygo The Frog שינוי מחיר היום

היום,ZYGO רשם שינוי של $ -0.00028664 (-5.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zygo The Frog שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.004774 (-50.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zygo The Frog שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZYGO ראה שינוי של $ +0.002722 (+134.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zygo The Frog שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.004053 (+579.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zygo The Frog (ZYGO)?

בדוק את Zygo The Frog עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZygo The Frog (ZYGO)

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Zygo The Frog זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zygo The Frogההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZYGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zygo The Frogאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZygo The Frog לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zygo The Frogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zygo The Frog (ZYGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zygo The Frog (ZYGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zygo The Frog.

בדוק את Zygo The Frog תחזית המחיר עכשיו‏!

Zygo The Frog (ZYGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zygo The Frog (ZYGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZYGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zygo The Frog (ZYGO)

מחפש איך לקנותZygo The Frog? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zygo The Frogב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZYGO למטבעות מקומיים

1 Zygo The Frog(ZYGO) ל VND
125.075195
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל AUD
A$0.00731962
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל GBP
0.00351722
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל EUR
0.00404005
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל USD
$0.004753
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל MYR
RM0.0199626
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל TRY
0.194873
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל JPY
¥0.698691
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל ARS
ARS$6.28703075
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל RUB
0.38423252
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל INR
0.41612515
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל IDR
Rp76.66127959
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל KRW
6.60134664
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל PHP
0.26930498
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל EGP
￡E.0.2305205
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל BRL
R$0.02576126
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל CAD
C$0.00655914
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל BDT
0.57824998
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל NGN
7.26757465
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל COP
$19.08833318
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל ZAR
R.0.08351021
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל UAH
0.19701185
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל VES
Bs0.66542
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל CLP
$4.56288
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל PKR
Rs1.34757056
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל KZT
2.54304512
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל THB
฿0.15418732
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל TWD
NT$0.14487144
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל AED
د.إ0.01744351
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל CHF
Fr0.0038024
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל HKD
HK$0.03712093
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל AMD
֏1.81963852
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל MAD
.د.م0.042777
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל MXN
$0.08854839
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל SAR
ريال0.01782375
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל PLN
0.01730092
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל RON
лв0.02048543
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל SEK
kr0.04524856
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל BGN
лв0.00793751
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל HUF
Ft1.6155447
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל CZK
0.09971794
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל KWD
د.ك0.001449665
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל ILS
0.01601761
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל AOA
Kz4.33269221
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל BHD
.د.ب0.001791881
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל BMD
$0.004753
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל DKK
kr0.03032414
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל HNL
L0.12443354
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל MUR
0.21692692
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל NAD
$0.08332009
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל NOK
kr0.04795777
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל NZD
$0.0080801
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל PAB
B/.0.004753
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל PGK
K0.02005766
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל QAR
ر.ق0.01725339
1 Zygo The Frog(ZYGO) ל RSD
дин.0.47610801

Zygo The Frog מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zygo The Frog, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZygo The Frog הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zygo The Frog

כמה שווה Zygo The Frog (ZYGO) היום?
החי ZYGOהמחיר ב USD הוא 0.004753 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZYGO ל USD?
המחיר הנוכחי של ZYGO ל USD הוא $ 0.004753. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zygo The Frog?
שווי השוק של ZYGO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZYGO?
ההיצע במחזור של ZYGO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZYGO?
‏‏ZYGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.011402993530255093 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZYGO?
ZYGO ‏‏רשם מחירATL של 0.000026196639138267 USD.
מהו נפח המסחר של ZYGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZYGO הוא $ 32.36K USD.
האם ZYGO יעלה השנה?
ZYGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZYGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:07:26 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZYGO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZYGO
ZYGO
USD
USD

1 ZYGO = 0.004753 USD

מסחרZYGO

USDTZYGO
$0.004751
$0.004751$0.004751
-5.82%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד