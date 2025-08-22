עוד על ZRS

Zaros Finance סֵמֶל

Zaros Finance מְחִיר(ZRS)

1 ZRS ל USDמחיר חי:

Zaros Finance (ZRS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:58 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Zaros Finance (ZRS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000663. במהלך 24 השעות האחרונות, ZRS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000613 לבין שיא של $ 0.0001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZRSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZRS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zaros Finance (ZRS) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Zaros Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.28. ההיצע במחזור של ZRS הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.30K.

Zaros Finance (ZRS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zaros Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000013+2.00%
30 ימים$ -0.0000946-58.80%
60 ימים$ -0.0003837-85.27%
90 ימים$ -0.0001832-73.43%
Zaros Finance שינוי מחיר היום

היום,ZRS רשם שינוי של $ +0.0000013 (+2.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zaros Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000946 (-58.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zaros Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZRS ראה שינוי של $ -0.0003837 (-85.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zaros Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001832 (-73.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zaros Finance (ZRS)?

בדוק את Zaros Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZaros Finance (ZRS)

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Zaros Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zaros Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZRS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zaros Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZaros Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zaros Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zaros Finance (ZRS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zaros Finance (ZRS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zaros Finance.

בדוק את Zaros Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Zaros Finance (ZRS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zaros Finance (ZRS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZRS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zaros Finance (ZRS)

מחפש איך לקנותZaros Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zaros Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZRS למטבעות מקומיים

1 Zaros Finance(ZRS) ל VND
1.7446845
1 Zaros Finance(ZRS) ל AUD
A$0.000101439
1 Zaros Finance(ZRS) ל GBP
0.000049062
1 Zaros Finance(ZRS) ל EUR
0.000056355
1 Zaros Finance(ZRS) ל USD
$0.0000663
1 Zaros Finance(ZRS) ל MYR
RM0.00027846
1 Zaros Finance(ZRS) ל TRY
0.002717637
1 Zaros Finance(ZRS) ל JPY
¥0.0097461
1 Zaros Finance(ZRS) ל ARS
ARS$0.0875823
1 Zaros Finance(ZRS) ל RUB
0.005359692
1 Zaros Finance(ZRS) ל INR
0.005805891
1 Zaros Finance(ZRS) ל IDR
Rp1.069354689
1 Zaros Finance(ZRS) ל KRW
0.091955448
1 Zaros Finance(ZRS) ל PHP
0.003755895
1 Zaros Finance(ZRS) ל EGP
￡E.0.003214887
1 Zaros Finance(ZRS) ל BRL
R$0.000359346
1 Zaros Finance(ZRS) ל CAD
C$0.000091494
1 Zaros Finance(ZRS) ל BDT
0.008066058
1 Zaros Finance(ZRS) ל NGN
0.101376015
1 Zaros Finance(ZRS) ל COP
$0.266264778
1 Zaros Finance(ZRS) ל ZAR
R.0.001162902
1 Zaros Finance(ZRS) ל UAH
0.002748135
1 Zaros Finance(ZRS) ל VES
Bs0.009282
1 Zaros Finance(ZRS) ל CLP
$0.0635817
1 Zaros Finance(ZRS) ל PKR
Rs0.018797376
1 Zaros Finance(ZRS) ל KZT
0.035473152
1 Zaros Finance(ZRS) ל THB
฿0.002150772
1 Zaros Finance(ZRS) ל TWD
NT$0.002019498
1 Zaros Finance(ZRS) ל AED
د.إ0.000243321
1 Zaros Finance(ZRS) ל CHF
Fr0.00005304
1 Zaros Finance(ZRS) ל HKD
HK$0.000517803
1 Zaros Finance(ZRS) ל AMD
֏0.025314666
1 Zaros Finance(ZRS) ל MAD
.د.م0.0005967
1 Zaros Finance(ZRS) ל MXN
$0.001235832
1 Zaros Finance(ZRS) ל SAR
ريال0.000248625
1 Zaros Finance(ZRS) ל PLN
0.000241332
1 Zaros Finance(ZRS) ל RON
лв0.000286416
1 Zaros Finance(ZRS) ל SEK
kr0.000631176
1 Zaros Finance(ZRS) ל BGN
лв0.000110721
1 Zaros Finance(ZRS) ל HUF
Ft0.022543326
1 Zaros Finance(ZRS) ל CZK
0.001391637
1 Zaros Finance(ZRS) ל KWD
د.ك0.0000202215
1 Zaros Finance(ZRS) ל ILS
0.000223431
1 Zaros Finance(ZRS) ל AOA
Kz0.060437091
1 Zaros Finance(ZRS) ל BHD
.د.ب0.0000249951
1 Zaros Finance(ZRS) ל BMD
$0.0000663
1 Zaros Finance(ZRS) ל DKK
kr0.000422994
1 Zaros Finance(ZRS) ל HNL
L0.001735734
1 Zaros Finance(ZRS) ל MUR
0.003025932
1 Zaros Finance(ZRS) ל NAD
$0.001162239
1 Zaros Finance(ZRS) ל NOK
kr0.000668967
1 Zaros Finance(ZRS) ל NZD
$0.00011271
1 Zaros Finance(ZRS) ל PAB
B/.0.0000663
1 Zaros Finance(ZRS) ל PGK
K0.000279786
1 Zaros Finance(ZRS) ל QAR
ر.ق0.000240669
1 Zaros Finance(ZRS) ל RSD
дин.0.006643923

Zaros Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zaros Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZaros Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zaros Finance

כמה שווה Zaros Finance (ZRS) היום?
החי ZRSהמחיר ב USD הוא 0.0000663 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZRS ל USD?
המחיר הנוכחי של ZRS ל USD הוא $ 0.0000663. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zaros Finance?
שווי השוק של ZRS הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZRS?
ההיצע במחזור של ZRS הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZRS?
‏‏ZRS השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZRS?
ZRS ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של ZRS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZRS הוא $ 45.28 USD.
האם ZRS יעלה השנה?
ZRS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZRS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:55:58 (UTC+8)

