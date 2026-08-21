LayerZero (ZRO) ניתוח טכני היום דף LayerZero הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZRO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LayerZero למטה. הירשם

LayerZero (ZRO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.8631 -- +9.12% +7.55% -31.18%

LayerZero אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LayerZero במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 2 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.863 0.8629 R2 0.8629 0.8628 R1 0.8627 0.8628 PP 0.8626 0.8626 S1 0.8624 0.8625 S2 0.8623 0.8625 S3 0.8621 0.8623

LayerZero אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.41M $4.90 M $5.30 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.08M קניות פעילות ל-3 ימים $3.19 M מכירות פעילות ל-3 ימים $3.26 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $4.52 M מכירות פעילות ל-7 ימים $4.47 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. LayerZero זרימת הון זרימת נטו פנימה ZROUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.67 M 0.86 2026-08-20 $0.85 M 0.87 2026-08-19 $0.88 M 0.86 2026-08-18 $0.02 M 0.79 2026-08-17 -$0.21 M 0.78 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב LayerZero (ZRO) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב LayerZero מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ZRO $0.8616 $0.8616 $0.8616 -0.92% 933.68K (USDT) סַחַר / USDC ZRO $0.8619 $0.8619 $0.8619 -1.04% 63.35K (USDT) סַחַר