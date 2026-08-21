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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LayerZero, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LayerZero, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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LayerZero (ZRO) ניתוח טכני היום

LayerZero (ZRO) ניתוח טכני היום

דף LayerZero הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZRO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LayerZero למטה.

LayerZero (ZRO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.8631--+9.12%+7.55%-31.18%
למידע נוסף על LayerZero מחיר

LayerZero אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LayerZero במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.863
0.8629
R2
0.8629
0.8628
R1
0.8627
0.8628
PP
0.8626
0.8626
S1
0.8624
0.8625
S2
0.8623
0.8625
S3
0.8621
0.8623

LayerZero אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.41M
$4.90 M
$5.30 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$3.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$3.26 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$4.52 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.47 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

LayerZero זרימת הון

זרימת נטו פנימהZROUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.67 M0.86
2026-08-20$0.85 M0.87
2026-08-19$0.88 M0.86
2026-08-18$0.02 M0.79
2026-08-17-$0.21 M0.78

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על LayerZero

סחור ב LayerZero (ZRO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב LayerZero מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZRO
$0.8616
$0.8616$0.8616
-0.92%
933.68K (USDT)
/USDCZRO
$0.8619
$0.8619$0.8619
-1.04%
63.35K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ZRO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 0.8631 USD

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