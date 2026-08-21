Zora (ZORA) ניתוח טכני היום דף Zora הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZORA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Zora למטה. הירשם

Zora (ZORA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.005805 -- +20.76% -9.80% -47.73%

Zora אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Zora במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 2 קנה 11 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.005806 0.005803 R2 0.005803 0.005799 R1 0.005796 0.005797 PP 0.005793 0.005793 S1 0.005786 0.005789 S2 0.005783 0.005787 S3 0.005776 0.005783

Zora אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.26M $3.32 M $3.58 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.11 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.27 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.26 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Zora זרימת הון זרימת נטו פנימה ZORAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.12 M 0.01 2026-08-20 $0.02 M 0.01 2026-08-19 -$0.04 M 0.00 2026-08-18 -$0.02 M 0.00 2026-08-17 $0.03 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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