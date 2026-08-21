Boundless (ZKC) ניתוח טכני היום דף Boundless הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZKC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Boundless למטה. הירשם

Boundless (ZKC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04003 -- +6.60% -5.68% -39.29%

Boundless אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Boundless במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 3 קנה 14 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 2 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04005 0.04004 R2 0.04004 0.04003 R1 0.04003 0.04003 PP 0.04002 0.04002 S1 0.04001 0.04001 S2 0.04 0.04001 S3 0.03999 0.04

Boundless אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.18M $1.47 M $1.65 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Boundless זרימת הון זרימת נטו פנימה ZKCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.04 2026-08-20 -$0.05 M 0.04 2026-08-19 -$0.01 M 0.04 2026-08-18 $0.00 M 0.04 2026-08-17 $0.00 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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