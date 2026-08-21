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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Boundless, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Boundless, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Boundless (ZKC) ניתוח טכני היום

Boundless (ZKC) ניתוח טכני היום

דף Boundless הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZKC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Boundless למטה.

Boundless (ZKC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04003--+6.60%-5.68%-39.29%
למידע נוסף על Boundless מחיר

Boundless אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Boundless במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 3
קנה 14
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 2קנה 11
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04005
0.04004
R2
0.04004
0.04003
R1
0.04003
0.04003
PP
0.04002
0.04002
S1
0.04001
0.04001
S2
0.04
0.04001
S3
0.03999
0.04

Boundless אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.18M
$1.47 M
$1.65 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.08 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Boundless זרימת הון

זרימת נטו פנימהZKCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.04
2026-08-20-$0.05 M0.04
2026-08-19-$0.01 M0.04
2026-08-18$0.00 M0.04
2026-08-17$0.00 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Boundless

סחור ב Boundless (ZKC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Boundless מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZKC
$0.04005
$0.04005$0.04005
+1.67%
1.59M (USDT)
/USDCZKC
$0.04005
$0.04005$0.04005
+1.85%
1.39M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ZKC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0.04003 USD

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