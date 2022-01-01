Zeta (ZEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zeta (ZEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zeta (ZEX) מידע Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. אתר רשמי: https://www.zeta.markets/ מסמך לבן: https://docs.zeta.markets/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/ZEXy1pqteRu3n13kdyh4LwPQknkFk3GzmMYMuNadWPo קנה ZEXעכשיו!

Zeta (ZEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zeta (ZEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 15.77M $ 15.77M $ 15.77M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 187.77M $ 187.77M $ 187.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M שיא כל הזמנים: $ 1 $ 1 $ 1 שפל כל הזמנים: $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 מחיר נוכחי: $ 0.084 $ 0.084 $ 0.084 למידע נוסף על Zeta (ZEX) מחיר

Zeta (ZEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zeta (ZEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZEXטוקניומיקה, חקרו אתZEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

