Zeus סֵמֶל

Zeus מְחִיר(ZEUSETH)

Zeus (ZEUSETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:17 (UTC+8)

Zeus (ZEUSETH) מידע על מחיר (USD)

-6.00%

Zeus (ZEUSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000002634. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEUSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000002593 לבין שיא של $ 0.000000002838, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEUSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000229308301752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000000025333223.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEUSETH השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -6.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeus (ZEUSETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Zeus הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.24K. ההיצע במחזור של ZEUSETH הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.

Zeus (ZEUSETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zeusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000017171-6.12%
30 ימים$ -0.000000004885-64.97%
60 ימים$ -0.000000005148-66.16%
90 ימים$ -0.000000047366-94.74%
Zeus שינוי מחיר היום

היום,ZEUSETH רשם שינוי של $ -0.00000000017171 (-6.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zeus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000004885 (-64.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zeus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEUSETH ראה שינוי של $ -0.000000005148 (-66.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zeus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000047366 (-94.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zeus (ZEUSETH)?

בדוק את Zeus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZeus (ZEUSETH)

Meet Zeus, Pepe's loyal dog and the mythical brainchild of Matt Furie.

Zeus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zeusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZEUSETH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zeusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZeus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zeusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zeus (ZEUSETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zeus (ZEUSETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zeus.

בדוק את Zeus תחזית המחיר עכשיו‏!

Zeus (ZEUSETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zeus (ZEUSETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZEUSETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zeus (ZEUSETH)

מחפש איך לקנותZeus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zeusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZEUSETH למטבעות מקומיים

Zeus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zeus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרZeus הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zeus

כמה שווה Zeus (ZEUSETH) היום?
החי ZEUSETHהמחיר ב USD הוא 0.000000002634 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZEUSETH ל USD?
המחיר הנוכחי של ZEUSETH ל USD הוא $ 0.000000002634. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zeus?
שווי השוק של ZEUSETH הוא $ 1.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZEUSETH?
ההיצע במחזור של ZEUSETH הוא 420.69T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZEUSETH?
‏‏ZEUSETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000229308301752 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZEUSETH?
ZEUSETH ‏‏רשם מחירATL של 0.0000000025333223 USD.
מהו נפח המסחר של ZEUSETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZEUSETH הוא $ 55.24K USD.
האם ZEUSETH יעלה השנה?
ZEUSETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZEUSETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:17 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

