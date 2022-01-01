zkRace (ZERC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי zkRace (ZERC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

zkRace (ZERC) מידע zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. אתר רשמי: https://www.zkrace.com מסמך לבן: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F קנה ZERCעכשיו!

zkRace (ZERC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור zkRace (ZERC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M ההיצע הכולל: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M אספקה במחזור: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M שיא כל הזמנים: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 שפל כל הזמנים: $ 0.023258975430581263 $ 0.023258975430581263 $ 0.023258975430581263 מחיר נוכחי: $ 0.0236 $ 0.0236 $ 0.0236 למידע נוסף על zkRace (ZERC) מחיר

zkRace (ZERC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של zkRace (ZERC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZERC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZERCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZERCטוקניומיקה, חקרו אתZERCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZERC מעוניין להוסיף את zkRace (ZERC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZERC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZERC ב-MEXC עכשיו!

zkRace (ZERC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZERCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZERC עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZERC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZERC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZERC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZERCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

