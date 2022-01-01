Zenqira (ZENQ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zenqira (ZENQ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zenqira (ZENQ) מידע ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. אתר רשמי: https://zenqira.com/ מסמך לבן: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d קנה ZENQעכשיו!

Zenqira (ZENQ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zenqira (ZENQ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 325.30K $ 325.30K $ 325.30K ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (שווי מדולל מלא): $ 992.00K $ 992.00K $ 992.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 שפל כל הזמנים: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 מחיר נוכחי: $ 0.001984 $ 0.001984 $ 0.001984 למידע נוסף על Zenqira (ZENQ) מחיר

Zenqira (ZENQ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zenqira (ZENQ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZENQ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZENQהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZENQטוקניומיקה, חקרו אתZENQהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZENQ מעוניין להוסיף את Zenqira (ZENQ) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZENQ, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZENQ ב-MEXC עכשיו!

Zenqira (ZENQ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZENQעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZENQ עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZENQ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZENQ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZENQ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZENQעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!