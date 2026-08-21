ZEROBASE (ZBT) ניתוח טכני היום דף ZEROBASE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZBT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ZEROBASE למטה. הירשם

ZEROBASE (ZBT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07735 -- -13.24% -23.11% -49.96%

ZEROBASE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ZEROBASE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 1 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07734 0.07733 R2 0.07733 0.07731 R1 0.07731 0.07731 PP 0.0773 0.0773 S1 0.07728 0.07728 S2 0.07726 0.07728 S3 0.07725 0.07726

ZEROBASE אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.99M $7.41 M $8.41 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.30 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.28 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.95 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.93 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ZEROBASE זרימת הון זרימת נטו פנימה ZBTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 0.08 2026-08-20 $0.02 M 0.08 2026-08-19 -$0.03 M 0.08 2026-08-18 -$0.04 M 0.08 2026-08-17 $0.08 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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