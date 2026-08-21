קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ZEROBASE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ZEROBASE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ZBT

ZBT מידע על מחיר

מה זה ZBT

ZBT מסמך לבן

ZBT אתר רשמי

ZBT טוקניומיקה

ZBT תחזית מחיר

ZBT היסטוריה

ZBT מדריך קנייה

ZBTממיר מטבעות לפיאט

ZBT ספוט

ZBT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ZEROBASE (ZBT) ניתוח טכני היום

ZEROBASE (ZBT) ניתוח טכני היום

דף ZEROBASE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZBT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ZEROBASE למטה.

ZEROBASE (ZBT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07735---13.24%-23.11%-49.96%
למידע נוסף על ZEROBASE מחיר

ZEROBASE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ZEROBASE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 1
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07734
0.07733
R2
0.07733
0.07731
R1
0.07731
0.07731
PP
0.0773
0.0773
S1
0.07728
0.07728
S2
0.07726
0.07728
S3
0.07725
0.07726

ZEROBASE אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.99M
$7.41 M
$8.41 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.30 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.28 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.95 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.93 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ZEROBASE זרימת הון

זרימת נטו פנימהZBTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.08
2026-08-20$0.02 M0.08
2026-08-19-$0.03 M0.08
2026-08-18-$0.04 M0.08
2026-08-17$0.08 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ZEROBASE

סחור ב ZEROBASE (ZBT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ZEROBASE מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZBT
$0.07733
$0.07733$0.07733
-0.65%
884.04K (USDT)
/USDCZBT
$0.0773
$0.0773$0.0773
-0.66%
740.77K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ZBT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.07735 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.