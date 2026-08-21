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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Zebec Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Zebec Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Zebec Network (ZBCN) ניתוח טכני היום

Zebec Network (ZBCN) ניתוח טכני היום

דף Zebec Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZBCN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Zebec Network למטה.

Zebec Network (ZBCN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0018604--+12.08%-9.15%-33.64%
למידע נוסף על Zebec Network מחיר

Zebec Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Zebec Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 13
נייטרלי 1
קנה 12
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 1קנה 9
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0018624
0.0018619
R2
0.0018619
0.0018616
R1
0.0018617
0.0018615
PP
0.0018612
0.0018612
S1
0.001861
0.0018609
S2
0.0018605
0.0018608
S3
0.0018603
0.0018605

Zebec Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.24M
$1.21 M
$1.45 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Zebec Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהZBCNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.00
2026-08-20$0.02 M0.00
2026-08-19$0.04 M0.00
2026-08-18-$0.04 M0.00
2026-08-17-$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Zebec Network

סחור ב Zebec Network (ZBCN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Zebec Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZBCN
$0.0018604
$0.0018604$0.0018604
+3.79%
163.97M (USDT)
/USDCZBCN
$0.001865
$0.001865$0.001865
+4.30%
34.32M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ZBCN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZBCN
ZBCN
USD
USD

1 ZBCN = 0.0018604 USD

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