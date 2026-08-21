Zebec Network (ZBCN) ניתוח טכני היום דף Zebec Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZBCN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Zebec Network למטה. הירשם

Zebec Network (ZBCN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0018604 -- +12.08% -9.15% -33.64%

Zebec Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Zebec Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 1 קנה 12 ממוצעים נעים : מכור מכור 11 נייטרלי 0 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 1 קנה 9 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0018624 0.0018619 R2 0.0018619 0.0018616 R1 0.0018617 0.0018615 PP 0.0018612 0.0018612 S1 0.001861 0.0018609 S2 0.0018605 0.0018608 S3 0.0018603 0.0018605

Zebec Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.24M $1.21 M $1.45 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.09 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Zebec Network זרימת הון זרימת נטו פנימה ZBCNUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.05 M 0.00 2026-08-20 $0.02 M 0.00 2026-08-19 $0.04 M 0.00 2026-08-18 -$0.04 M 0.00 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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