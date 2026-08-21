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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Zama Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Zama Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Zama Protocol (ZAMA) ניתוח טכני היום

Zama Protocol (ZAMA) ניתוח טכני היום

דף Zama Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZAMA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Zama Protocol למטה.

Zama Protocol (ZAMA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04559---5.69%+13.69%+52.06%
למידע נוסף על Zama Protocol מחיר

Zama Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Zama Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 2
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04555
0.04554
R2
0.04554
0.04553
R1
0.04553
0.04553
PP
0.04552
0.04552
S1
0.04551
0.04551
S2
0.0455
0.04551
S3
0.04549
0.0455

Zama Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.29M
$2.44 M
$2.73 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.50 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.48 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.08 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Zama Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהZAMAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.11 M0.05
2026-08-20-$0.03 M0.05
2026-08-19$0.20 M0.05
2026-08-18$0.14 M0.04
2026-08-17-$0.03 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Zama Protocol

סחור ב Zama Protocol (ZAMA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Zama Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZAMA
$0.04558
$0.04558$0.04558
-0.63%
3.26M (USDT)
/USDCZAMA
$0.04558
$0.04558$0.04558
-0.65%
1.18M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ZAMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0.04559 USD

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