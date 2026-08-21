Zama Protocol (ZAMA) ניתוח טכני היום דף Zama Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZAMA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Zama Protocol למטה. הירשם

Zama Protocol (ZAMA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04559 -- -5.69% +13.69% +52.06%

Zama Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Zama Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 2 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04555 0.04554 R2 0.04554 0.04553 R1 0.04553 0.04553 PP 0.04552 0.04552 S1 0.04551 0.04551 S2 0.0455 0.04551 S3 0.04549 0.0455

Zama Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.29M $2.44 M $2.73 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.50 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.48 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $1.12 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Zama Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה ZAMAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.11 M 0.05 2026-08-20 -$0.03 M 0.05 2026-08-19 $0.20 M 0.05 2026-08-18 $0.14 M 0.04 2026-08-17 -$0.03 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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