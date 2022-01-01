Yachts Coin (YTC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Yachts Coin (YTC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Yachts Coin (YTC) מידע Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. אתר רשמי: https://yachtscoins.com מסמך לבן: https://yachtscoins.com/white-paper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump קנה YTCעכשיו!

Yachts Coin (YTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Yachts Coin (YTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 309.67K $ 309.67K $ 309.67K ההיצע הכולל: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M אספקה במחזור: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (שווי מדולל מלא): $ 309.70K $ 309.70K $ 309.70K שיא כל הזמנים: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 שפל כל הזמנים: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 מחיר נוכחי: $ 0.0003097 $ 0.0003097 $ 0.0003097 למידע נוסף על Yachts Coin (YTC) מחיר

Yachts Coin (YTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Yachts Coin (YTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YTCטוקניומיקה, חקרו אתYTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Yachts Coin (YTC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YTCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YTC עכשיו את היסטוריית המחירים!

YTC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YTC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YTC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YTCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

