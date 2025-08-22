Yachts Coin (YTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002817. במהלך 24 השעות האחרונות, YTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002761 לבין שיא של $ 0.0003637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011608855577018627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000032605905880792.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, YTC השתנה ב -3.27% במהלך השעה האחרונה, -21.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Yachts Coin (YTC) מידע שוק
No.2541
$ 281.68K
$ 281.68K$ 281.68K
$ 67.67K
$ 67.67K$ 67.67K
$ 281.70K
$ 281.70K$ 281.70K
999.92M
999.92M 999.92M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,915,076.45
999,915,076.45 999,915,076.45
99.99%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Yachts Coin הוא $ 281.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.67K. ההיצע במחזור של YTC הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999915076.45. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.70K.
Yachts Coin (YTC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Yachts Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000075787
-21.20%
30 ימים
$ +0.000096
+51.69%
60 ימים
$ -0.0002473
-46.75%
90 ימים
$ -0.0004683
-62.44%
Yachts Coin שינוי מחיר היום
היום,YTC רשם שינוי של $ -0.000075787 (-21.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Yachts Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000096 (+51.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Yachts Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,YTC ראה שינוי של $ -0.0002473 (-46.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Yachts Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004683 (-62.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Yachts Coin (YTC)?
Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.
Yachts Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Yachts Coin (YTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yachts Coin (YTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yachts Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Yachts Coin (YTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
