Yachts Coin סֵמֶל

Yachts Coin מְחִיר(YTC)

1 YTC ל USDמחיר חי:

$0.0002817
$0.0002817$0.0002817
-21.20%1D
USD
Yachts Coin (YTC) טבלת מחירים חיה
Yachts Coin (YTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002761
$ 0.0002761$ 0.0002761
24 שעות נמוך
$ 0.0003637
$ 0.0003637$ 0.0003637
גבוה 24 שעות

$ 0.0002761
$ 0.0002761$ 0.0002761

$ 0.0003637
$ 0.0003637$ 0.0003637

$ 0.011608855577018627
$ 0.011608855577018627$ 0.011608855577018627

$ 0.000032605905880792
$ 0.000032605905880792$ 0.000032605905880792

-3.27%

-21.20%

+51.28%

+51.28%

Yachts Coin (YTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002817. במהלך 24 השעות האחרונות, YTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002761 לבין שיא של $ 0.0003637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011608855577018627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000032605905880792.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YTC השתנה ב -3.27% במהלך השעה האחרונה, -21.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yachts Coin (YTC) מידע שוק

No.2541

$ 281.68K
$ 281.68K$ 281.68K

$ 67.67K
$ 67.67K$ 67.67K

$ 281.70K
$ 281.70K$ 281.70K

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,915,076.45
999,915,076.45 999,915,076.45

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Yachts Coin הוא $ 281.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.67K. ההיצע במחזור של YTC הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999915076.45. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.70K.

Yachts Coin (YTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Yachts Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000075787-21.20%
30 ימים$ +0.000096+51.69%
60 ימים$ -0.0002473-46.75%
90 ימים$ -0.0004683-62.44%
Yachts Coin שינוי מחיר היום

היום,YTC רשם שינוי של $ -0.000075787 (-21.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Yachts Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000096 (+51.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Yachts Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YTC ראה שינוי של $ -0.0002473 (-46.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Yachts Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004683 (-62.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Yachts Coin (YTC)?

בדוק את Yachts Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYachts Coin (YTC)

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

Yachts Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Yachts Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Yachts Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYachts Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Yachts Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yachts Coin (YTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yachts Coin (YTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yachts Coin.

בדוק את Yachts Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Yachts Coin (YTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yachts Coin (YTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Yachts Coin (YTC)

מחפש איך לקנותYachts Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Yachts Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YTC למטבעות מקומיים

Yachts Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Yachts Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרYachts Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Yachts Coin

כמה שווה Yachts Coin (YTC) היום?
החי YTCהמחיר ב USD הוא 0.0002817 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YTC ל USD?
המחיר הנוכחי של YTC ל USD הוא $ 0.0002817. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yachts Coin?
שווי השוק של YTC הוא $ 281.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YTC?
ההיצע במחזור של YTC הוא 999.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YTC?
‏‏YTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.011608855577018627 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YTC?
YTC ‏‏רשם מחירATL של 0.000032605905880792 USD.
מהו נפח המסחר של YTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YTC הוא $ 67.67K USD.
האם YTC יעלה השנה?
YTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

