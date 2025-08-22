מה זהYachts Coin (YTC)

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

Yachts Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Yachts Coin (YTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yachts Coin (YTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Yachts Coin כמה שווה Yachts Coin (YTC) היום? החי YTCהמחיר ב USD הוא 0.0002817 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי YTC ל USD? $ 0.0002817 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של YTC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Yachts Coin? שווי השוק של YTC הוא $ 281.68K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של YTC? ההיצע במחזור של YTC הוא 999.92M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YTC? ‏‏YTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.011608855577018627 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YTC? YTC ‏‏רשם מחירATL של 0.000032605905880792 USD . מהו נפח המסחר של YTC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YTC הוא $ 67.67K USD . האם YTC יעלה השנה? YTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

