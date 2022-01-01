YOUR AI (YOURAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי YOUR AI (YOURAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

YOUR AI (YOURAI) מידע YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets. אתר רשמי: https://your.io/token מסמך לבן: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep קנה YOURAIעכשיו!

YOUR AI (YOURAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור YOUR AI (YOURAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 462.60K $ 462.60K $ 462.60K ההיצע הכולל: $ 891.63M $ 891.63M $ 891.63M אספקה במחזור: $ 512.29M $ 512.29M $ 512.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 903.00K $ 903.00K $ 903.00K שיא כל הזמנים: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 שפל כל הזמנים: $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 מחיר נוכחי: $ 0.000903 $ 0.000903 $ 0.000903 למידע נוסף על YOUR AI (YOURAI) מחיר

YOUR AI (YOURAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של YOUR AI (YOURAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YOURAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YOURAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YOURAIטוקניומיקה, חקרו אתYOURAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות YOURAI מעוניין להוסיף את YOUR AI (YOURAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת YOURAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות YOURAI ב-MEXC עכשיו!

YOUR AI (YOURAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YOURAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YOURAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

YOURAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YOURAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YOURAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YOURAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!