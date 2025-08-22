עוד על YOURAI

YOUR AI מְחִיר(YOURAI)

$0.000961
-2.92%1D
YOUR AI (YOURAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:44:58 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) מידע על מחיר (USD)

גבוה 24 שעות

YOUR AI (YOURAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000961. במהלך 24 השעות האחרונות, YOURAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000959 לבין שיא של $ 0.001045, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOURAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5438290931338011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000802414686791847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOURAI השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -2.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YOUR AI (YOURAI) מידע שוק

No.2400

שווי השוק הנוכחי של YOUR AI הוא $ 492.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.21K. ההיצע במחזור של YOURAI הוא 512.29M, עם היצע כולל של 891625000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 961.00K.

YOUR AI (YOURAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של YOUR AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00002891-2.92%
30 ימים$ -0.000145-13.12%
60 ימים$ -0.000028-2.84%
90 ימים$ -0.000813-45.83%
YOUR AI שינוי מחיר היום

היום,YOURAI רשם שינוי של $ -0.00002891 (-2.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

YOUR AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000145 (-13.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

YOUR AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YOURAI ראה שינוי של $ -0.000028 (-2.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

YOUR AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000813 (-45.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של YOUR AI (YOURAI)?

בדוק את YOUR AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYOUR AI (YOURAI)

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

YOUR AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול YOUR AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYOURAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים YOUR AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYOUR AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

YOUR AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YOUR AI (YOURAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YOUR AI (YOURAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YOUR AI.

בדוק את YOUR AI תחזית המחיר עכשיו‏!

YOUR AI (YOURAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YOUR AI (YOURAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YOURAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות YOUR AI (YOURAI)

מחפש איך לקנותYOUR AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש YOUR AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YOURAI למטבעות מקומיים

YOUR AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של YOUR AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרYOUR AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על YOUR AI

כמה שווה YOUR AI (YOURAI) היום?
החי YOURAIהמחיר ב USD הוא 0.000961 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YOURAI ל USD?
המחיר הנוכחי של YOURAI ל USD הוא $ 0.000961. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YOUR AI?
שווי השוק של YOURAI הוא $ 492.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YOURAI?
ההיצע במחזור של YOURAI הוא 512.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YOURAI?
‏‏YOURAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5438290931338011 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YOURAI?
YOURAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000802414686791847 USD.
מהו נפח המסחר של YOURAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YOURAI הוא $ 23.21K USD.
האם YOURAI יעלה השנה?
YOURAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YOURAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:44:58 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

