YOM (YOM) ניתוח טכני היום דף YOM הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של YOM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של YOM למטה. הירשם

YOM (YOM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06177 -- -40.28% -38.74% +137.57%

YOM אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של YOM במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 8 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 7 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0625 0.0622 R2 0.0622 0.062 R1 0.062 0.0619 PP 0.0617 0.0617 S1 0.0615 0.0615 S2 0.0612 0.0614 S3 0.061 0.0612

YOM אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.00M $0.02 M $0.03 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.00 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.00 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.00 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.00 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. YOM זרימת הון זרימת נטו פנימה YOMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.06 2026-08-20 $0.00 M 0.06 2026-08-19 $0.00 M 0.09 2026-08-18 $0.00 M 0.10 2026-08-17 $0.00 M 0.10 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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