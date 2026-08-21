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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על YOM, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על YOM, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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YOM (YOM) ניתוח טכני היום

YOM (YOM) ניתוח טכני היום

דף YOM הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של YOM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של YOM למטה.

YOM (YOM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06177---40.28%-38.74%+137.57%
למידע נוסף על YOM מחיר

YOM אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של YOM במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 8
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 9
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 7קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0625
0.0622
R2
0.0622
0.062
R1
0.062
0.0619
PP
0.0617
0.0617
S1
0.0615
0.0615
S2
0.0612
0.0614
S3
0.061
0.0612

YOM אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$0.02 M
$0.03 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

YOM זרימת הון

זרימת נטו פנימהYOMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.06
2026-08-20$0.00 M0.06
2026-08-19$0.00 M0.09
2026-08-18$0.00 M0.10
2026-08-17$0.00 M0.10

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב YOM (YOM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב YOM מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTYOM
$0.06177
$0.06177$0.06177
-4.39%
989.41K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

YOM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

YOM
YOM
USD
USD

1 YOM = 0.06177 USD

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