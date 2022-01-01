YieldMind (YIEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי YieldMind (YIEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

YieldMind (YIEL) מידע YieldMind revolutionizes crypto investing by combining artificial intelligence with secure, real-world asset-backed strategies. Designed for both beginners and experts, it offers stable, tax-efficient yields through tokenized U.S. Treasury Bills (T-Bills) and audited on-chain protocols. אתר רשמי: https://yieldmindai.org מסמך לבן: https://docs.yieldmindai.org סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x9042fD2f383eAbC9372e0b20e3BEbca4AcFA5852 קנה YIELעכשיו!

YieldMind (YIEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור YieldMind (YIEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.80 $ 3.80 $ 3.80 שיא כל הזמנים: $ 0.0342 $ 0.0342 $ 0.0342 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000000000038 $ 0.000000000038 $ 0.000000000038 למידע נוסף על YieldMind (YIEL) מחיר

YieldMind (YIEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של YieldMind (YIEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YIEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YIELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YIELטוקניומיקה, חקרו אתYIELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות YIEL מעוניין להוסיף את YieldMind (YIEL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת YIEL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות YIEL ב-MEXC עכשיו!

YieldMind (YIEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YIELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YIEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

YIEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YIEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YIEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YIELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!