Yidocy Plus (YIDO) מידע Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. אתר רשמי: https://www.yidocyplus.io/ מסמך לבן: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c קנה YIDOעכשיו!

Yidocy Plus (YIDO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Yidocy Plus (YIDO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 90.90K $ 90.90K $ 90.90K שיא כל הזמנים: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 שפל כל הזמנים: $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 מחיר נוכחי: $ 0.000909 $ 0.000909 $ 0.000909 למידע נוסף על Yidocy Plus (YIDO) מחיר

Yidocy Plus (YIDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Yidocy Plus (YIDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YIDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YIDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YIDOטוקניומיקה, חקרו אתYIDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות YIDO מעוניין להוסיף את Yidocy Plus (YIDO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת YIDO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות YIDO ב-MEXC עכשיו!

Yidocy Plus (YIDO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YIDOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YIDO עכשיו את היסטוריית המחירים!

YIDO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YIDO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YIDO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YIDOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

