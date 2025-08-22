עוד על YIDO

YIDO מידע על מחיר

YIDO מסמך לבן

YIDO אתר רשמי

YIDO טוקניומיקה

YIDO תחזית מחיר

YIDO היסטוריה

YIDO מדריך קנייה

YIDOממיר מטבעות לפיאט

YIDO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Yidocy Plus סֵמֶל

Yidocy Plus מְחִיר(YIDO)

1 YIDO ל USDמחיר חי:

$0.000925
$0.000925$0.000925
0.00%1D
USD
Yidocy Plus (YIDO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:54:28 (UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000909
$ 0.000909$ 0.000909
24 שעות נמוך
$ 0.000925
$ 0.000925$ 0.000925
גבוה 24 שעות

$ 0.000909
$ 0.000909$ 0.000909

$ 0.000925
$ 0.000925$ 0.000925

$ 0.6716896311213572
$ 0.6716896311213572$ 0.6716896311213572

$ 0.000399827864187082
$ 0.000399827864187082$ 0.000399827864187082

+0.76%

0.00%

-1.29%

-1.29%

Yidocy Plus (YIDO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000925. במהלך 24 השעות האחרונות, YIDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000909 לבין שיא של $ 0.000925, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YIDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6716896311213572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000399827864187082.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YIDO השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yidocy Plus (YIDO) מידע שוק

No.8325

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K

$ 92.50K
$ 92.50K$ 92.50K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Yidocy Plus הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.30K. ההיצע במחזור של YIDO הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.50K.

Yidocy Plus (YIDO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Yidocy Plusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.009074-90.75%
60 ימים$ -0.0025-73.00%
90 ימים$ -0.008675-90.37%
Yidocy Plus שינוי מחיר היום

היום,YIDO רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Yidocy Plus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.009074 (-90.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Yidocy Plus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YIDO ראה שינוי של $ -0.0025 (-73.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Yidocy Plus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.008675 (-90.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Yidocy Plus (YIDO)?

בדוק את Yidocy Plus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYidocy Plus (YIDO)

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Yidocy Plus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Yidocy Plusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYIDO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Yidocy Plusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYidocy Plus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Yidocy Plusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yidocy Plus (YIDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yidocy Plus (YIDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yidocy Plus.

בדוק את Yidocy Plus תחזית המחיר עכשיו‏!

Yidocy Plus (YIDO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yidocy Plus (YIDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YIDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Yidocy Plus (YIDO)

מחפש איך לקנותYidocy Plus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Yidocy Plusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YIDO למטבעות מקומיים

1 Yidocy Plus(YIDO) ל VND
24.341375
1 Yidocy Plus(YIDO) ל AUD
A$0.00141525
1 Yidocy Plus(YIDO) ל GBP
0.0006845
1 Yidocy Plus(YIDO) ל EUR
0.00078625
1 Yidocy Plus(YIDO) ל USD
$0.000925
1 Yidocy Plus(YIDO) ל MYR
RM0.003885
1 Yidocy Plus(YIDO) ל TRY
0.03791575
1 Yidocy Plus(YIDO) ל JPY
¥0.135975
1 Yidocy Plus(YIDO) ל ARS
ARS$1.221925
1 Yidocy Plus(YIDO) ל RUB
0.074777
1 Yidocy Plus(YIDO) ל INR
0.08100225
1 Yidocy Plus(YIDO) ל IDR
Rp14.91935275
1 Yidocy Plus(YIDO) ל KRW
1.282938
1 Yidocy Plus(YIDO) ל PHP
0.05240125
1 Yidocy Plus(YIDO) ל EGP
￡E.0.04485325
1 Yidocy Plus(YIDO) ל BRL
R$0.0050135
1 Yidocy Plus(YIDO) ל CAD
C$0.0012765
1 Yidocy Plus(YIDO) ל BDT
0.1125355
1 Yidocy Plus(YIDO) ל NGN
1.41437125
1 Yidocy Plus(YIDO) ל COP
$3.7148555
1 Yidocy Plus(YIDO) ל ZAR
R.0.0162245
1 Yidocy Plus(YIDO) ל UAH
0.03834125
1 Yidocy Plus(YIDO) ל VES
Bs0.1295
1 Yidocy Plus(YIDO) ל CLP
$0.887075
1 Yidocy Plus(YIDO) ל PKR
Rs0.262256
1 Yidocy Plus(YIDO) ל KZT
0.494912
1 Yidocy Plus(YIDO) ל THB
฿0.030007
1 Yidocy Plus(YIDO) ל TWD
NT$0.0281755
1 Yidocy Plus(YIDO) ל AED
د.إ0.00339475
1 Yidocy Plus(YIDO) ל CHF
Fr0.00074
1 Yidocy Plus(YIDO) ל HKD
HK$0.00722425
1 Yidocy Plus(YIDO) ל AMD
֏0.3531835
1 Yidocy Plus(YIDO) ל MAD
.د.م0.008325
1 Yidocy Plus(YIDO) ל MXN
$0.017242
1 Yidocy Plus(YIDO) ל SAR
ريال0.00346875
1 Yidocy Plus(YIDO) ל PLN
0.003367
1 Yidocy Plus(YIDO) ל RON
лв0.003996
1 Yidocy Plus(YIDO) ל SEK
kr0.008806
1 Yidocy Plus(YIDO) ל BGN
лв0.00154475
1 Yidocy Plus(YIDO) ל HUF
Ft0.3145185
1 Yidocy Plus(YIDO) ל CZK
0.01941575
1 Yidocy Plus(YIDO) ל KWD
د.ك0.000282125
1 Yidocy Plus(YIDO) ל ILS
0.00311725
1 Yidocy Plus(YIDO) ל AOA
Kz0.84320225
1 Yidocy Plus(YIDO) ל BHD
.د.ب0.000348725
1 Yidocy Plus(YIDO) ל BMD
$0.000925
1 Yidocy Plus(YIDO) ל DKK
kr0.0059015
1 Yidocy Plus(YIDO) ל HNL
L0.0242165
1 Yidocy Plus(YIDO) ל MUR
0.042217
1 Yidocy Plus(YIDO) ל NAD
$0.01621525
1 Yidocy Plus(YIDO) ל NOK
kr0.00933325
1 Yidocy Plus(YIDO) ל NZD
$0.0015725
1 Yidocy Plus(YIDO) ל PAB
B/.0.000925
1 Yidocy Plus(YIDO) ל PGK
K0.0039035
1 Yidocy Plus(YIDO) ל QAR
ر.ق0.00335775
1 Yidocy Plus(YIDO) ל RSD
дин.0.09269425

Yidocy Plus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Yidocy Plus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרYidocy Plus הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Yidocy Plus

כמה שווה Yidocy Plus (YIDO) היום?
החי YIDOהמחיר ב USD הוא 0.000925 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YIDO ל USD?
המחיר הנוכחי של YIDO ל USD הוא $ 0.000925. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yidocy Plus?
שווי השוק של YIDO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YIDO?
ההיצע במחזור של YIDO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YIDO?
‏‏YIDO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6716896311213572 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YIDO?
YIDO ‏‏רשם מחירATL של 0.000399827864187082 USD.
מהו נפח המסחר של YIDO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YIDO הוא $ 4.30K USD.
האם YIDO יעלה השנה?
YIDO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YIDO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:54:28 (UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

YIDO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

YIDO
YIDO
USD
USD

1 YIDO = 0.000925 USD

מסחרYIDO

USDTYIDO
$0.000925
$0.000925$0.000925
+0.65%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד