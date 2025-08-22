Yidocy Plus (YIDO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000925. במהלך 24 השעות האחרונות, YIDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000909 לבין שיא של $ 0.000925, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YIDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6716896311213572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000399827864187082.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, YIDO השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Yidocy Plus (YIDO) מידע שוק
No.8325
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K
$ 92.50K
$ 92.50K$ 92.50K
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Yidocy Plus הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.30K. ההיצע במחזור של YIDO הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.50K.
Yidocy Plus (YIDO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Yidocy Plusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.009074
-90.75%
60 ימים
$ -0.0025
-73.00%
90 ימים
$ -0.008675
-90.37%
Yidocy Plus שינוי מחיר היום
היום,YIDO רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Yidocy Plus שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.009074 (-90.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Yidocy Plus שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,YIDO ראה שינוי של $ -0.0025 (-73.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Yidocy Plus שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.008675 (-90.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Yidocy Plus (YIDO)?
Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.
Yidocy Plus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Yidocy Plusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקYIDO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Yidocy Plusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYidocy Plus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Yidocy Plusתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Yidocy Plus (YIDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yidocy Plus (YIDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yidocy Plus.
הבנת הטוקנומיקה של Yidocy Plus (YIDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YIDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Yidocy Plus (YIDO)
מחפש איך לקנותYidocy Plus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Yidocy Plusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.