Yellow Pepe מחיר היום

מחיר Yellow Pepe (YEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0005214, עם שינוי של 6.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YEPE ל USD הוא $ 0.0005214 לכל YEPE.

Yellow Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- YEPE. ב‑24 השעות האחרונות, YEPE סחר בין $ 0.0005072 (נמוך) ל $ 0.0005648 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, YEPE נע ב +1.89% בשעה האחרונה ו -22.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.70K.

Yellow Pepe (YEPE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.70K$ 55.70K $ 55.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Yellow Pepe הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.70K. ההיצע במחזור של YEPE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.