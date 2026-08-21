yieldbasis (YB) ניתוח טכני היום דף yieldbasis הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של YB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של yieldbasis למטה. הירשם

yieldbasis (YB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09347 -- +16.60% +25.95% -25.23%

Yieldbasis אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Yieldbasis במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 7 קנה 12 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 4 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0933 0.0933 R2 0.0933 0.0932 R1 0.0932 0.0932 PP 0.0932 0.0932 S1 0.0931 0.0931 S2 0.0931 0.0931 S3 0.093 0.0931

Yieldbasis אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.87M $6.05 M $6.92 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.10 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.25 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.25 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Yieldbasis זרימת הון זרימת נטו פנימה YBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.26 M 0.09 2026-08-20 -$0.01 M 0.08 2026-08-19 -$0.02 M 0.08 2026-08-18 -$0.04 M 0.08 2026-08-17 -$0.02 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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