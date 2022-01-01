YAY Network (YAY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי YAY Network (YAY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

YAY Network (YAY) מידע YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. אתר רשמי: https://yay.network/ מסמך לבן: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 קנה YAYעכשיו!

YAY Network (YAY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור YAY Network (YAY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 344.29K $ 344.29K $ 344.29K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 500.60K $ 500.60K $ 500.60K שיא כל הזמנים: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 שפל כל הזמנים: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 מחיר נוכחי: $ 0.0005006 $ 0.0005006 $ 0.0005006 למידע נוסף על YAY Network (YAY) מחיר

YAY Network (YAY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של YAY Network (YAY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YAY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YAYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YAYטוקניומיקה, חקרו אתYAYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

