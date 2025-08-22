YAY Network (YAY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005026. במהלך 24 השעות האחרונות, YAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005003 לבין שיא של $ 0.000504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09812082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000180253611537279.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAY השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
YAY Network (YAY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של YAY Network הוא $ 345.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.15K. ההיצע במחזור של YAY הוא 687.75M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 502.60K.
YAY Network (YAY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של YAY Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.0000223
-4.25%
60 ימים
$ +0.0000528
+11.73%
90 ימים
$ -0.0000204
-3.91%
YAY Network שינוי מחיר היום
היום,YAY רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
YAY Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000223 (-4.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
YAY Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,YAY ראה שינוי של $ +0.0000528 (+11.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
YAY Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000204 (-3.91%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של YAY Network (YAY)?
YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group.
By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum.
As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.
YAY Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקYAY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים YAY Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYAY Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
YAY Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה YAY Network (YAY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YAY Network (YAY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YAY Network.
הבנת הטוקנומיקה של YAY Network (YAY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YAY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות YAY Network (YAY)
מחפש איך לקנותYAY Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש YAY Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.