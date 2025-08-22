עוד על YAY

YAY Network סֵמֶל

YAY Network מְחִיר(YAY)

1 YAY ל USDמחיר חי:

$0.0005026
$0.0005026$0.0005026
0.00%1D
USD
YAY Network (YAY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:44:44 (UTC+8)

YAY Network (YAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0005003
$ 0.0005003$ 0.0005003
24 שעות נמוך
$ 0.000504
$ 0.000504$ 0.000504
גבוה 24 שעות

$ 0.0005003
$ 0.0005003$ 0.0005003

$ 0.000504
$ 0.000504$ 0.000504

$ 0.09812082
$ 0.09812082$ 0.09812082

$ 0.000180253611537279
$ 0.000180253611537279$ 0.000180253611537279

+0.01%

0.00%

-2.64%

-2.64%

YAY Network (YAY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005026. במהלך 24 השעות האחרונות, YAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005003 לבין שיא של $ 0.000504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09812082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000180253611537279.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAY השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YAY Network (YAY) מידע שוק

No.2543

$ 345.66K
$ 345.66K$ 345.66K

$ 20.15K
$ 20.15K$ 20.15K

$ 502.60K
$ 502.60K$ 502.60K

687.75M
687.75M 687.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של YAY Network הוא $ 345.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.15K. ההיצע במחזור של YAY הוא 687.75M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 502.60K.

YAY Network (YAY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של YAY Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0000223-4.25%
60 ימים$ +0.0000528+11.73%
90 ימים$ -0.0000204-3.91%
YAY Network שינוי מחיר היום

היום,YAY רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

YAY Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000223 (-4.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

YAY Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YAY ראה שינוי של $ +0.0000528 (+11.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

YAY Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000204 (-3.91%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של YAY Network (YAY)?

בדוק את YAY Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול YAY Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYAY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים YAY Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYAY Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

YAY Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YAY Network (YAY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YAY Network (YAY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YAY Network.

בדוק את YAY Network תחזית המחיר עכשיו‏!

YAY Network (YAY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YAY Network (YAY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YAY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות YAY Network (YAY)

מחפש איך לקנותYAY Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש YAY Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YAY למטבעות מקומיים

1 YAY Network(YAY) ל VND
13.225919
1 YAY Network(YAY) ל AUD
A$0.000774004
1 YAY Network(YAY) ל GBP
0.000371924
1 YAY Network(YAY) ל EUR
0.00042721
1 YAY Network(YAY) ל USD
$0.0005026
1 YAY Network(YAY) ל MYR
RM0.00211092
1 YAY Network(YAY) ל TRY
0.0206066
1 YAY Network(YAY) ל JPY
¥0.0738822
1 YAY Network(YAY) ל ARS
ARS$0.6639346
1 YAY Network(YAY) ל RUB
0.04050956
1 YAY Network(YAY) ל INR
0.044017708
1 YAY Network(YAY) ל IDR
Rp8.106450478
1 YAY Network(YAY) ל KRW
0.698051088
1 YAY Network(YAY) ל PHP
0.02852255
1 YAY Network(YAY) ל EGP
￡E.0.024381126
1 YAY Network(YAY) ל BRL
R$0.002734144
1 YAY Network(YAY) ל CAD
C$0.000693588
1 YAY Network(YAY) ל BDT
0.060583404
1 YAY Network(YAY) ל NGN
0.767324446
1 YAY Network(YAY) ל COP
$2.0104
1 YAY Network(YAY) ל ZAR
R.0.008810578
1 YAY Network(YAY) ל UAH
0.020586496
1 YAY Network(YAY) ל VES
Bs0.070364
1 YAY Network(YAY) ל CLP
$0.4819934
1 YAY Network(YAY) ל PKR
Rs0.141336146
1 YAY Network(YAY) ל KZT
0.267765176
1 YAY Network(YAY) ל THB
฿0.01630937
1 YAY Network(YAY) ל TWD
NT$0.015319248
1 YAY Network(YAY) ל AED
د.إ0.001844542
1 YAY Network(YAY) ל CHF
Fr0.00040208
1 YAY Network(YAY) ל HKD
HK$0.003925306
1 YAY Network(YAY) ל AMD
֏0.190304464
1 YAY Network(YAY) ל MAD
.د.م0.004508322
1 YAY Network(YAY) ל MXN
$0.009368464
1 YAY Network(YAY) ל SAR
ريال0.00188475
1 YAY Network(YAY) ל PLN
0.001829464
1 YAY Network(YAY) ל RON
лв0.002171232
1 YAY Network(YAY) ל SEK
kr0.004784752
1 YAY Network(YAY) ל BGN
лв0.000839342
1 YAY Network(YAY) ל HUF
Ft0.170949338
1 YAY Network(YAY) ל CZK
0.010549574
1 YAY Network(YAY) ל KWD
د.ك0.000153293
1 YAY Network(YAY) ל ILS
0.001698788
1 YAY Network(YAY) ל AOA
Kz0.458155082
1 YAY Network(YAY) ל BHD
.د.ب0.0001894802
1 YAY Network(YAY) ל BMD
$0.0005026
1 YAY Network(YAY) ל DKK
kr0.003206588
1 YAY Network(YAY) ל HNL
L0.013032418
1 YAY Network(YAY) ל MUR
0.022938664
1 YAY Network(YAY) ל NAD
$0.008785448
1 YAY Network(YAY) ל NOK
kr0.005086312
1 YAY Network(YAY) ל NZD
$0.00085442
1 YAY Network(YAY) ל PAB
B/.0.0005026
1 YAY Network(YAY) ל PGK
K0.002100868
1 YAY Network(YAY) ל QAR
ر.ق0.001814386
1 YAY Network(YAY) ל RSD
дин.0.050370572

YAY Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של YAY Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על YAY Network

כמה שווה YAY Network (YAY) היום?
החי YAYהמחיר ב USD הוא 0.0005026 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YAY ל USD?
המחיר הנוכחי של YAY ל USD הוא $ 0.0005026. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YAY Network?
שווי השוק של YAY הוא $ 345.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YAY?
ההיצע במחזור של YAY הוא 687.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YAY?
‏‏YAY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09812082 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YAY?
YAY ‏‏רשם מחירATL של 0.000180253611537279 USD.
מהו נפח המסחר של YAY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YAY הוא $ 20.15K USD.
האם YAY יעלה השנה?
YAY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YAY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:44:44 (UTC+8)

YAY Network (YAY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

