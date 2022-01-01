Yaka Finance (YAKA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Yaka Finance (YAKA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Yaka Finance (YAKA) מידע Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad. אתר רשמי: http://yaka.finance/ מסמך לבן: https://yaka.gitbook.io/yaka-finance סייר בלוקים: https://seitrace.com/token/0x51121BCAE92E302f19D06C193C95E1f7b81a444b?chain=pacific-1 קנה YAKAעכשיו!

Yaka Finance (YAKA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Yaka Finance (YAKA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 353.60K $ 353.60K $ 353.60K שיא כל הזמנים: $ 0.125 $ 0.125 $ 0.125 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.001768 $ 0.001768 $ 0.001768 למידע נוסף על Yaka Finance (YAKA) מחיר

Yaka Finance (YAKA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Yaka Finance (YAKA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YAKA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YAKAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YAKAטוקניומיקה, חקרו אתYAKAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות YAKA מעוניין להוסיף את Yaka Finance (YAKA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת YAKA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות YAKA ב-MEXC עכשיו!

Yaka Finance (YAKA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YAKAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YAKA עכשיו את היסטוריית המחירים!

YAKA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YAKA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YAKA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YAKAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

