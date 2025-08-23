עוד על YAKA

YAKA מידע על מחיר

YAKA מסמך לבן

YAKA אתר רשמי

YAKA טוקניומיקה

YAKA תחזית מחיר

YAKA היסטוריה

YAKA מדריך קנייה

YAKAממיר מטבעות לפיאט

YAKA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Yaka Finance סֵמֶל

Yaka Finance מְחִיר(YAKA)

1 YAKA ל USDמחיר חי:

$0.001906
$0.001906$0.001906
+5.18%1D
USD
Yaka Finance (YAKA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:04 (UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001662
$ 0.001662$ 0.001662
24 שעות נמוך
$ 0.002097
$ 0.002097$ 0.002097
גבוה 24 שעות

$ 0.001662
$ 0.001662$ 0.001662

$ 0.002097
$ 0.002097$ 0.002097

--
----

--
----

+1.59%

+5.18%

+10.15%

+10.15%

Yaka Finance (YAKA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001909. במהלך 24 השעות האחרונות, YAKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001662 לבין שיא של $ 0.002097, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAKA השתנה ב +1.59% במהלך השעה האחרונה, +5.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yaka Finance (YAKA) מידע שוק

--
----

$ 187.82K
$ 187.82K$ 187.82K

$ 381.80K
$ 381.80K$ 381.80K

--
----

200,000,000
200,000,000 200,000,000

SEIEVM

שווי השוק הנוכחי של Yaka Finance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 187.82K. ההיצע במחזור של YAKA הוא --, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 381.80K.

Yaka Finance (YAKA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Yaka Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00009387+5.18%
30 ימים$ -0.000821-30.08%
60 ימים$ -0.000742-27.99%
90 ימים$ +0.000017+0.89%
Yaka Finance שינוי מחיר היום

היום,YAKA רשם שינוי של $ +0.00009387 (+5.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Yaka Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000821 (-30.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Yaka Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YAKA ראה שינוי של $ -0.000742 (-27.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Yaka Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000017 (+0.89%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Yaka Finance (YAKA)?

בדוק את Yaka Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Yaka Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYAKA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Yaka Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYaka Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Yaka Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yaka Finance (YAKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yaka Finance (YAKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yaka Finance.

בדוק את Yaka Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Yaka Finance (YAKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yaka Finance (YAKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YAKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Yaka Finance (YAKA)

מחפש איך לקנותYaka Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Yaka Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YAKA למטבעות מקומיים

1 Yaka Finance(YAKA) ל VND
50.235335
1 Yaka Finance(YAKA) ל AUD
A$0.00292077
1 Yaka Finance(YAKA) ל GBP
0.00141266
1 Yaka Finance(YAKA) ל EUR
0.00162265
1 Yaka Finance(YAKA) ל USD
$0.001909
1 Yaka Finance(YAKA) ל MYR
RM0.0080178
1 Yaka Finance(YAKA) ל TRY
0.07824991
1 Yaka Finance(YAKA) ל JPY
¥0.280623
1 Yaka Finance(YAKA) ל ARS
ARS$2.54872499
1 Yaka Finance(YAKA) ל RUB
0.15434265
1 Yaka Finance(YAKA) ל INR
0.16711386
1 Yaka Finance(YAKA) ל IDR
Rp30.79031827
1 Yaka Finance(YAKA) ל KRW
2.65137192
1 Yaka Finance(YAKA) ל PHP
0.10810667
1 Yaka Finance(YAKA) ל EGP
￡E.0.09260559
1 Yaka Finance(YAKA) ל BRL
R$0.01034678
1 Yaka Finance(YAKA) ל CAD
C$0.00263442
1 Yaka Finance(YAKA) ל BDT
0.23224894
1 Yaka Finance(YAKA) ל NGN
2.91895645
1 Yaka Finance(YAKA) ל COP
$7.66665854
1 Yaka Finance(YAKA) ל ZAR
R.0.03352204
1 Yaka Finance(YAKA) ל UAH
0.07912805
1 Yaka Finance(YAKA) ל VES
Bs0.26726
1 Yaka Finance(YAKA) ל CLP
$1.83264
1 Yaka Finance(YAKA) ל PKR
Rs0.54123968
1 Yaka Finance(YAKA) ל KZT
1.02139136
1 Yaka Finance(YAKA) ל THB
฿0.06188978
1 Yaka Finance(YAKA) ל TWD
NT$0.05816723
1 Yaka Finance(YAKA) ל AED
د.إ0.00700603
1 Yaka Finance(YAKA) ל CHF
Fr0.0015272
1 Yaka Finance(YAKA) ל HKD
HK$0.01490929
1 Yaka Finance(YAKA) ל AMD
֏0.73084156
1 Yaka Finance(YAKA) ל MAD
.د.م0.017181
1 Yaka Finance(YAKA) ל MXN
$0.03546922
1 Yaka Finance(YAKA) ל SAR
ريال0.00715875
1 Yaka Finance(YAKA) ל PLN
0.00694876
1 Yaka Finance(YAKA) ל RON
лв0.00822779
1 Yaka Finance(YAKA) ל SEK
kr0.01815459
1 Yaka Finance(YAKA) ל BGN
лв0.00318803
1 Yaka Finance(YAKA) ל HUF
Ft0.64820095
1 Yaka Finance(YAKA) ל CZK
0.04003173
1 Yaka Finance(YAKA) ל KWD
د.ك0.000582245
1 Yaka Finance(YAKA) ל ILS
0.00643333
1 Yaka Finance(YAKA) ל AOA
Kz1.74018713
1 Yaka Finance(YAKA) ל BHD
.د.ب0.000719693
1 Yaka Finance(YAKA) ל BMD
$0.001909
1 Yaka Finance(YAKA) ל DKK
kr0.01216033
1 Yaka Finance(YAKA) ל HNL
L0.04997762
1 Yaka Finance(YAKA) ל MUR
0.08712676
1 Yaka Finance(YAKA) ל NAD
$0.03346477
1 Yaka Finance(YAKA) ל NOK
kr0.01922363
1 Yaka Finance(YAKA) ל NZD
$0.0032453
1 Yaka Finance(YAKA) ל PAB
B/.0.001909
1 Yaka Finance(YAKA) ל PGK
K0.00805598
1 Yaka Finance(YAKA) ל QAR
ر.ق0.00692967
1 Yaka Finance(YAKA) ל RSD
дин.0.19112908

Yaka Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Yaka Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרYaka Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Yaka Finance

כמה שווה Yaka Finance (YAKA) היום?
החי YAKAהמחיר ב USD הוא 0.001909 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YAKA ל USD?
המחיר הנוכחי של YAKA ל USD הוא $ 0.001909. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yaka Finance?
שווי השוק של YAKA הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YAKA?
ההיצע במחזור של YAKA הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YAKA?
‏‏YAKA השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YAKA?
YAKA ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של YAKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YAKA הוא $ 187.82K USD.
האם YAKA יעלה השנה?
YAKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YAKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:04 (UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

YAKA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

YAKA
YAKA
USD
USD

1 YAKA = 0.001909 USD

מסחרYAKA

USDTYAKA
$0.001906
$0.001906$0.001906
+5.18%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד