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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Plasma, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Plasma, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Plasma (XPL) ניתוח טכני היום

Plasma (XPL) ניתוח טכני היום

דף Plasma הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XPL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Plasma למטה.

Plasma (XPL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09305--+24.75%+10.96%+18.09%
למידע נוסף על Plasma מחיר

Plasma אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Plasma במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 4
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0931
0.09301
R2
0.09301
0.09296
R1
0.09297
0.09293
PP
0.09288
0.09288
S1
0.09284
0.09283
S2
0.09275
0.0928
S3
0.09271
0.09275

Plasma אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-4.71M
$45.67 M
$50.38 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$6.17 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$6.22 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.22M
קניות פעילות ל-7 ימים
$12.03 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.25 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Plasma זרימת הון

זרימת נטו פנימהXPLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$1.22 M0.09
2026-08-20-$0.94 M0.09
2026-08-19-$0.11 M0.08
2026-08-18-$4.16 M0.08
2026-08-17-$0.25 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Plasma

סחור ב Plasma (XPL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Plasma מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXPL
$0.09306
$0.09306$0.09306
+5.73%
50.26M (USDT)
/USDCXPL
$0.09307
$0.09307$0.09307
+6.29%
642.00K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XPL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.09305 USD

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