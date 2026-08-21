Plasma (XPL) ניתוח טכני היום דף Plasma הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XPL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Plasma למטה. הירשם

Plasma (XPL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09305 -- +24.75% +10.96% +18.09%

Plasma אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Plasma במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 4 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0931 0.09301 R2 0.09301 0.09296 R1 0.09297 0.09293 PP 0.09288 0.09288 S1 0.09284 0.09283 S2 0.09275 0.0928 S3 0.09271 0.09275

Plasma אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -4.71M $45.67 M $50.38 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $6.17 M מכירות פעילות ל-3 ימים $6.22 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.22M קניות פעילות ל-7 ימים $12.03 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.25 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Plasma זרימת הון זרימת נטו פנימה XPLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $1.22 M 0.09 2026-08-20 -$0.94 M 0.09 2026-08-19 -$0.11 M 0.08 2026-08-18 -$4.16 M 0.08 2026-08-17 -$0.25 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Plasma (XPL) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Plasma מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT XPL $0.09306 $0.09306 $0.09306 +5.73% 50.26M (USDT) סַחַר / USDC XPL $0.09307 $0.09307 $0.09307 +6.29% 642.00K (USDT) סַחַר