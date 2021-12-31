Exxon Mobil (Ondo) (XOMON) ניתוח טכני היום דף Exxon Mobil (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XOMON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Exxon Mobil (Ondo) למטה. הירשם

Exxon Mobil (Ondo) (XOMON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Exxon Mobil (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה XOMONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.