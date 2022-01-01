Arcana Network (XAR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Arcana Network (XAR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Arcana Network (XAR) מידע Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance. אתר רשמי: https://arcana.network/ מסמך לבן: https://docs.arcana.network/ סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF קנה XARעכשיו!

Arcana Network (XAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Arcana Network (XAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 421.19M $ 421.19M $ 421.19M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M שיא כל הזמנים: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 שפל כל הזמנים: $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 מחיר נוכחי: $ 0.003053 $ 0.003053 $ 0.003053 למידע נוסף על Arcana Network (XAR) מחיר

Arcana Network (XAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Arcana Network (XAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XARטוקניומיקה, חקרו אתXARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XAR מעוניין להוסיף את Arcana Network (XAR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XAR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XAR ב-MEXC עכשיו!

Arcana Network (XAR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XARעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XAR עכשיו את היסטוריית המחירים!

XAR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XAR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XAR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XARעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!