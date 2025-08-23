Arcana Network (XAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003. במהלך 24 השעות האחרונות, XAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002928 לבין שיא של $ 0.003295, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4905850303654167, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002340346940777031.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAR השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Arcana Network (XAR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Arcana Network הוא $ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.19K. ההיצע במחזור של XAR הוא 421.19M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.
Arcana Network (XAR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Arcana Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00001295
-0.43%
30 ימים
$ -0.000898
-23.04%
60 ימים
$ -0.00147
-32.89%
90 ימים
$ -0.00318
-51.46%
Arcana Network שינוי מחיר היום
היום,XAR רשם שינוי של $ -0.00001295 (-0.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Arcana Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000898 (-23.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Arcana Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XAR ראה שינוי של $ -0.00147 (-32.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Arcana Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00318 (-51.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Arcana Network (XAR)?
Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.
Arcana Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Arcana Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקXAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Arcana Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךArcana Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Arcana Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Arcana Network (XAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arcana Network (XAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arcana Network.
הבנת הטוקנומיקה של Arcana Network (XAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Arcana Network (XAR)
מחפש איך לקנותArcana Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Arcana Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
