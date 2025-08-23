עוד על XAR

Arcana Network סֵמֶל

Arcana Network מְחִיר(XAR)

1 XAR ל USDמחיר חי:

$0.002998
$0.002998$0.002998
-0.43%1D
USD
Arcana Network (XAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:14:13 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002928
$ 0.002928$ 0.002928
24 שעות נמוך
$ 0.003295
$ 0.003295$ 0.003295
גבוה 24 שעות

$ 0.002928
$ 0.002928$ 0.002928

$ 0.003295
$ 0.003295$ 0.003295

$ 0.4905850303654167
$ 0.4905850303654167$ 0.4905850303654167

$ 0.002340346940777031
$ 0.002340346940777031$ 0.002340346940777031

+0.16%

-0.43%

-0.96%

-0.96%

Arcana Network (XAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003. במהלך 24 השעות האחרונות, XAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002928 לבין שיא של $ 0.003295, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4905850303654167, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002340346940777031.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAR השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arcana Network (XAR) מידע שוק

No.2032

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 44.19K
$ 44.19K$ 44.19K

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

421.19M
421.19M 421.19M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.11%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Arcana Network הוא $ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.19K. ההיצע במחזור של XAR הוא 421.19M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.

Arcana Network (XAR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Arcana Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001295-0.43%
30 ימים$ -0.000898-23.04%
60 ימים$ -0.00147-32.89%
90 ימים$ -0.00318-51.46%
Arcana Network שינוי מחיר היום

היום,XAR רשם שינוי של $ -0.00001295 (-0.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Arcana Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000898 (-23.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Arcana Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XAR ראה שינוי של $ -0.00147 (-32.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Arcana Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00318 (-51.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Arcana Network (XAR)?

בדוק את Arcana Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהArcana Network (XAR)

Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.

Arcana Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Arcana Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Arcana Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךArcana Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Arcana Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arcana Network (XAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arcana Network (XAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arcana Network.

בדוק את Arcana Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Arcana Network (XAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arcana Network (XAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Arcana Network (XAR)

מחפש איך לקנותArcana Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Arcana Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XAR למטבעות מקומיים

1 Arcana Network(XAR) ל VND
78.945
1 Arcana Network(XAR) ל AUD
A$0.00459
1 Arcana Network(XAR) ל GBP
0.00222
1 Arcana Network(XAR) ל EUR
0.00255
1 Arcana Network(XAR) ל USD
$0.003
1 Arcana Network(XAR) ל MYR
RM0.0126
1 Arcana Network(XAR) ל TRY
0.12297
1 Arcana Network(XAR) ל JPY
¥0.441
1 Arcana Network(XAR) ל ARS
ARS$4.00533
1 Arcana Network(XAR) ל RUB
0.24255
1 Arcana Network(XAR) ל INR
0.26262
1 Arcana Network(XAR) ל IDR
Rp48.38709
1 Arcana Network(XAR) ל KRW
4.16664
1 Arcana Network(XAR) ל PHP
0.16989
1 Arcana Network(XAR) ל EGP
￡E.0.14553
1 Arcana Network(XAR) ל BRL
R$0.01626
1 Arcana Network(XAR) ל CAD
C$0.00414
1 Arcana Network(XAR) ל BDT
0.36498
1 Arcana Network(XAR) ל NGN
4.58715
1 Arcana Network(XAR) ל COP
$12.04818
1 Arcana Network(XAR) ל ZAR
R.0.05268
1 Arcana Network(XAR) ל UAH
0.12435
1 Arcana Network(XAR) ל VES
Bs0.42
1 Arcana Network(XAR) ל CLP
$2.88
1 Arcana Network(XAR) ל PKR
Rs0.85056
1 Arcana Network(XAR) ל KZT
1.60512
1 Arcana Network(XAR) ל THB
฿0.09726
1 Arcana Network(XAR) ל TWD
NT$0.09141
1 Arcana Network(XAR) ל AED
د.إ0.01101
1 Arcana Network(XAR) ל CHF
Fr0.0024
1 Arcana Network(XAR) ל HKD
HK$0.02343
1 Arcana Network(XAR) ל AMD
֏1.14852
1 Arcana Network(XAR) ל MAD
.د.م0.027
1 Arcana Network(XAR) ל MXN
$0.05574
1 Arcana Network(XAR) ל SAR
ريال0.01125
1 Arcana Network(XAR) ל PLN
0.01092
1 Arcana Network(XAR) ל RON
лв0.01293
1 Arcana Network(XAR) ל SEK
kr0.02853
1 Arcana Network(XAR) ל BGN
лв0.00501
1 Arcana Network(XAR) ל HUF
Ft1.01865
1 Arcana Network(XAR) ל CZK
0.06291
1 Arcana Network(XAR) ל KWD
د.ك0.000915
1 Arcana Network(XAR) ל ILS
0.01011
1 Arcana Network(XAR) ל AOA
Kz2.73471
1 Arcana Network(XAR) ל BHD
.د.ب0.001131
1 Arcana Network(XAR) ל BMD
$0.003
1 Arcana Network(XAR) ל DKK
kr0.01911
1 Arcana Network(XAR) ל HNL
L0.07854
1 Arcana Network(XAR) ל MUR
0.13692
1 Arcana Network(XAR) ל NAD
$0.05259
1 Arcana Network(XAR) ל NOK
kr0.03021
1 Arcana Network(XAR) ל NZD
$0.0051
1 Arcana Network(XAR) ל PAB
B/.0.003
1 Arcana Network(XAR) ל PGK
K0.01266
1 Arcana Network(XAR) ל QAR
ر.ق0.01089
1 Arcana Network(XAR) ל RSD
дин.0.30036

Arcana Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Arcana Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרArcana Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Arcana Network

כמה שווה Arcana Network (XAR) היום?
החי XARהמחיר ב USD הוא 0.003 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XAR ל USD?
המחיר הנוכחי של XAR ל USD הוא $ 0.003. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arcana Network?
שווי השוק של XAR הוא $ 1.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XAR?
ההיצע במחזור של XAR הוא 421.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XAR?
‏‏XAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4905850303654167 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XAR?
XAR ‏‏רשם מחירATL של 0.002340346940777031 USD.
מהו נפח המסחר של XAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XAR הוא $ 44.19K USD.
האם XAR יעלה השנה?
XAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:14:13 (UTC+8)

