Anita Max Wynn סֵמֶל

Anita Max Wynn מְחִיר(WYNN)

1 WYNN ל USDמחיר חי:

$0.0003194
$0.0003194$0.0003194
-6.27%1D
USD
Anita Max Wynn (WYNN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:00 (UTC+8)

Anita Max Wynn (WYNN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00031
$ 0.00031$ 0.00031
24 שעות נמוך
$ 0.0003685
$ 0.0003685$ 0.0003685
גבוה 24 שעות

$ 0.00031
$ 0.00031$ 0.00031

$ 0.0003685
$ 0.0003685$ 0.0003685

$ 0.0843941638315887
$ 0.0843941638315887$ 0.0843941638315887

$ 0.000052794588600742
$ 0.000052794588600742$ 0.000052794588600742

+0.56%

-6.27%

+0.59%

+0.59%

Anita Max Wynn (WYNN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003189. במהלך 24 השעות האחרונות, WYNN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00031 לבין שיא של $ 0.0003685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WYNNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0843941638315887, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000052794588600742.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WYNN השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Anita Max Wynn (WYNN) מידע שוק

No.7671

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.07K
$ 56.07K$ 56.07K

$ 318.88K
$ 318.88K$ 318.88K

0.00
0.00 0.00

999,934,223
999,934,223 999,934,223

SOL

שווי השוק הנוכחי של Anita Max Wynn הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.07K. ההיצע במחזור של WYNN הוא 0.00, עם היצע כולל של 999934223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.88K.

Anita Max Wynn (WYNN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Anita Max Wynnהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000021366-6.27%
30 ימים$ -0.0000527-14.19%
60 ימים$ -0.0000734-18.72%
90 ימים$ -0.0001183-27.06%
Anita Max Wynn שינוי מחיר היום

היום,WYNN רשם שינוי של $ -0.000021366 (-6.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Anita Max Wynn שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000527 (-14.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Anita Max Wynn שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WYNN ראה שינוי של $ -0.0000734 (-18.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Anita Max Wynn שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001183 (-27.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Anita Max Wynn (WYNN)?

בדוק את Anita Max Wynn עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAnita Max Wynn (WYNN)

WYNN is a meme coin.

Anita Max Wynn זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Anita Max Wynnההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWYNN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Anita Max Wynnאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAnita Max Wynn לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Anita Max Wynnתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Anita Max Wynn (WYNN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Anita Max Wynn (WYNN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Anita Max Wynn.

בדוק את Anita Max Wynn תחזית המחיר עכשיו‏!

Anita Max Wynn (WYNN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Anita Max Wynn (WYNN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WYNN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Anita Max Wynn (WYNN)

מחפש איך לקנותAnita Max Wynn? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Anita Max Wynnב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

WYNN למטבעות מקומיים

1 Anita Max Wynn(WYNN) ל VND
8.3918535
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל AUD
A$0.000487917
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל GBP
0.000235986
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל EUR
0.000271065
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל USD
$0.0003189
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל MYR
RM0.00133938
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל TRY
0.0130749
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל JPY
¥0.0468783
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל ARS
ARS$0.4212669
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל RUB
0.025779876
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל INR
0.027919695
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל IDR
Rp5.143547667
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל KRW
0.442301544
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל PHP
0.018068874
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל EGP
￡E.0.01546665
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל BRL
R$0.001728438
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל CAD
C$0.000440082
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל BDT
0.038797374
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל NGN
0.487614045
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל COP
$1.280721534
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל ZAR
R.0.005603073
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל UAH
0.013218405
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל VES
Bs0.044646
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל CLP
$0.306144
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל PKR
Rs0.090414528
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל KZT
0.170624256
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל THB
฿0.010345116
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל TWD
NT$0.009720072
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל AED
د.إ0.001170363
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל CHF
Fr0.00025512
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל HKD
HK$0.002490609
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל AMD
֏0.122087676
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל MAD
.د.م0.0028701
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל MXN
$0.005937918
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל SAR
ريال0.001195875
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל PLN
0.001160796
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל RON
лв0.001377648
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל SEK
kr0.003032739
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל BGN
лв0.000532563
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל HUF
Ft0.10839411
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל CZK
0.006690522
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל KWD
د.ك0.0000972645
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל ILS
0.001074693
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל AOA
Kz0.290699673
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל BHD
.د.ب0.0001202253
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל BMD
$0.0003189
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל DKK
kr0.002034582
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל HNL
L0.008348802
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל MUR
0.014554596
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל NAD
$0.005590317
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל NOK
kr0.003217701
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל NZD
$0.00054213
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל PAB
B/.0.0003189
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל PGK
K0.001345758
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל QAR
ر.ق0.001157607
1 Anita Max Wynn(WYNN) ל RSD
дин.0.031944213

Anita Max Wynn מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Anita Max Wynn, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAnita Max Wynn הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Anita Max Wynn

כמה שווה Anita Max Wynn (WYNN) היום?
החי WYNNהמחיר ב USD הוא 0.0003189 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WYNN ל USD?
המחיר הנוכחי של WYNN ל USD הוא $ 0.0003189. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Anita Max Wynn?
שווי השוק של WYNN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WYNN?
ההיצע במחזור של WYNN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WYNN?
‏‏WYNN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0843941638315887 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WYNN?
WYNN ‏‏רשם מחירATL של 0.000052794588600742 USD.
מהו נפח המסחר של WYNN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WYNN הוא $ 56.07K USD.
האם WYNN יעלה השנה?
WYNN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WYNN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:00 (UTC+8)

Anita Max Wynn (WYNN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

