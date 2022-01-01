WSPN (WUSD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WSPN (WUSD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WSPN (WUSD) מידע Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios. אתר רשמי: https://wspn.io/ מסמך לבן: https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41 קנה WUSDעכשיו!

WSPN (WUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WSPN (WUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M ההיצע הכולל: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M אספקה במחזור: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M שיא כל הזמנים: $ 1.122 $ 1.122 $ 1.122 שפל כל הזמנים: $ 0.9193743352790505 $ 0.9193743352790505 $ 0.9193743352790505 מחיר נוכחי: $ 1.0002 $ 1.0002 $ 1.0002 למידע נוסף על WSPN (WUSD) מחיר

WSPN (WUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WSPN (WUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WUSDטוקניומיקה, חקרו אתWUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

WSPN (WUSD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WUSDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WUSD עכשיו את היסטוריית המחירים!

WUSD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WUSD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WUSD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WUSDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

