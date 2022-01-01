Wunder Social (WUNDER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wunder Social (WUNDER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wunder Social (WUNDER) מידע Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform. אתר רשמי: https://wunder.social מסמך לבן: https://wunder-1.gitbook.io/wunder סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xece6a5a6ff5ccc377472c2e9b7afb0ac62748909 קנה WUNDERעכשיו!

Wunder Social (WUNDER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wunder Social (WUNDER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M שיא כל הזמנים: $ 0.002428 $ 0.002428 $ 0.002428 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00019 $ 0.00019 $ 0.00019 למידע נוסף על Wunder Social (WUNDER) מחיר

Wunder Social (WUNDER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wunder Social (WUNDER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WUNDER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WUNDERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WUNDERטוקניומיקה, חקרו אתWUNDERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WUNDER מעוניין להוסיף את Wunder Social (WUNDER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WUNDER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WUNDER ב-MEXC עכשיו!

Wunder Social (WUNDER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WUNDERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WUNDER עכשיו את היסטוריית המחירים!

WUNDER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WUNDER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WUNDER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WUNDERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

