Wunder Social סֵמֶל

Wunder Social מְחִיר(WUNDER)

1 WUNDER ל USDמחיר חי:

$0.00019
$0.00019$0.00019
-3.55%1D
USD
Wunder Social (WUNDER) טבלת מחירים חיה
Wunder Social (WUNDER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019
24 שעות נמוך
$ 0.000197
$ 0.000197$ 0.000197
גבוה 24 שעות

$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019

$ 0.000197
$ 0.000197$ 0.000197

--
----

--
----

0.00%

-3.55%

-9.53%

-9.53%

Wunder Social (WUNDER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00019. במהלך 24 השעות האחרונות, WUNDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00019 לבין שיא של $ 0.000197, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUNDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUNDER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wunder Social (WUNDER) מידע שוק

--
----

$ 74.88
$ 74.88$ 74.88

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Wunder Social הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.88. ההיצע במחזור של WUNDER הוא --, עם היצע כולל של 8000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.

Wunder Social (WUNDER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wunder Socialהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000699-3.55%
30 ימים$ -0.000067-26.08%
60 ימים$ -0.000132-41.00%
90 ימים$ -0.000851-81.75%
Wunder Social שינוי מחיר היום

היום,WUNDER רשם שינוי של $ -0.00000699 (-3.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wunder Social שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000067 (-26.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wunder Social שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WUNDER ראה שינוי של $ -0.000132 (-41.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wunder Social שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000851 (-81.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wunder Social (WUNDER)?

בדוק את Wunder Social עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWunder Social (WUNDER)

Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform.

Wunder Social זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wunder Socialההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWUNDER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wunder Socialאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWunder Social לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wunder Socialתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wunder Social (WUNDER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wunder Social (WUNDER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wunder Social.

בדוק את Wunder Social תחזית המחיר עכשיו‏!

Wunder Social (WUNDER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wunder Social (WUNDER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WUNDER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wunder Social (WUNDER)

מחפש איך לקנותWunder Social? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wunder Socialב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WUNDER למטבעות מקומיים

1 Wunder Social(WUNDER) ל VND
4.99985
1 Wunder Social(WUNDER) ל AUD
A$0.0002907
1 Wunder Social(WUNDER) ל GBP
0.0001406
1 Wunder Social(WUNDER) ל EUR
0.0001615
1 Wunder Social(WUNDER) ל USD
$0.00019
1 Wunder Social(WUNDER) ל MYR
RM0.000798
1 Wunder Social(WUNDER) ל TRY
0.00779
1 Wunder Social(WUNDER) ל JPY
¥0.02793
1 Wunder Social(WUNDER) ל ARS
ARS$0.2571023
1 Wunder Social(WUNDER) ל RUB
0.0153311
1 Wunder Social(WUNDER) ל INR
0.0166326
1 Wunder Social(WUNDER) ל IDR
Rp3.0645157
1 Wunder Social(WUNDER) ל KRW
0.2638872
1 Wunder Social(WUNDER) ל PHP
0.0107654
1 Wunder Social(WUNDER) ל EGP
￡E.0.0092188
1 Wunder Social(WUNDER) ל BRL
R$0.001026
1 Wunder Social(WUNDER) ל CAD
C$0.0002622
1 Wunder Social(WUNDER) ל BDT
0.0231154
1 Wunder Social(WUNDER) ל NGN
0.2905195
1 Wunder Social(WUNDER) ל COP
$0.7630514
1 Wunder Social(WUNDER) ל ZAR
R.0.0033383
1 Wunder Social(WUNDER) ל UAH
0.0078755
1 Wunder Social(WUNDER) ל VES
Bs0.0266
1 Wunder Social(WUNDER) ל CLP
$0.18259
1 Wunder Social(WUNDER) ל PKR
Rs0.0538688
1 Wunder Social(WUNDER) ל KZT
0.1016576
1 Wunder Social(WUNDER) ל THB
฿0.0061598
1 Wunder Social(WUNDER) ל TWD
NT$0.0057798
1 Wunder Social(WUNDER) ל AED
د.إ0.0006973
1 Wunder Social(WUNDER) ל CHF
Fr0.000152
1 Wunder Social(WUNDER) ל HKD
HK$0.0014839
1 Wunder Social(WUNDER) ל AMD
֏0.0727396
1 Wunder Social(WUNDER) ל MAD
.د.م0.00171
1 Wunder Social(WUNDER) ל MXN
$0.0035397
1 Wunder Social(WUNDER) ל SAR
ريال0.0007125
1 Wunder Social(WUNDER) ל PLN
0.0006916
1 Wunder Social(WUNDER) ל RON
лв0.0008208
1 Wunder Social(WUNDER) ל SEK
kr0.0018107
1 Wunder Social(WUNDER) ל BGN
лв0.0003173
1 Wunder Social(WUNDER) ל HUF
Ft0.0645373
1 Wunder Social(WUNDER) ל CZK
0.00399
1 Wunder Social(WUNDER) ל KWD
د.ك0.00005795
1 Wunder Social(WUNDER) ל ILS
0.0006384
1 Wunder Social(WUNDER) ל AOA
Kz0.1731983
1 Wunder Social(WUNDER) ל BHD
.د.ب0.00007163
1 Wunder Social(WUNDER) ל BMD
$0.00019
1 Wunder Social(WUNDER) ל DKK
kr0.0012122
1 Wunder Social(WUNDER) ל HNL
L0.0049742
1 Wunder Social(WUNDER) ל MUR
0.0086716
1 Wunder Social(WUNDER) ל NAD
$0.0033307
1 Wunder Social(WUNDER) ל NOK
kr0.0019152
1 Wunder Social(WUNDER) ל NZD
$0.000323
1 Wunder Social(WUNDER) ל PAB
B/.0.00019
1 Wunder Social(WUNDER) ל PGK
K0.0008018
1 Wunder Social(WUNDER) ל QAR
ر.ق0.0006897
1 Wunder Social(WUNDER) ל RSD
дин.0.0190513

Wunder Social מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wunder Social, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWunder Social הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wunder Social

כמה שווה Wunder Social (WUNDER) היום?
החי WUNDERהמחיר ב USD הוא 0.00019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WUNDER ל USD?
המחיר הנוכחי של WUNDER ל USD הוא $ 0.00019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wunder Social?
שווי השוק של WUNDER הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WUNDER?
ההיצע במחזור של WUNDER הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WUNDER?
‏‏WUNDER השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WUNDER?
WUNDER ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של WUNDER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WUNDER הוא $ 74.88 USD.
האם WUNDER יעלה השנה?
WUNDER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WUNDER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

