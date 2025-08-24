Wunder Social (WUNDER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00019. במהלך 24 השעות האחרונות, WUNDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00019 לבין שיא של $ 0.000197, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUNDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUNDER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wunder Social (WUNDER) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Wunder Social הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.88. ההיצע במחזור של WUNDER הוא --, עם היצע כולל של 8000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.
Wunder Social (WUNDER) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wunder Socialהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000699
-3.55%
30 ימים
$ -0.000067
-26.08%
60 ימים
$ -0.000132
-41.00%
90 ימים
$ -0.000851
-81.75%
Wunder Social שינוי מחיר היום
היום,WUNDER רשם שינוי של $ -0.00000699 (-3.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wunder Social שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000067 (-26.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wunder Social שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WUNDER ראה שינוי של $ -0.000132 (-41.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wunder Social שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000851 (-81.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform.
