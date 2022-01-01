Wuffi (WUF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wuffi (WUF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wuffi (WUF) מידע WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks. אתר רשמי: https://www.wuffi.io/ מסמך לבן: https://www.wuffi.io/terms/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG

Wuffi (WUF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wuffi (WUF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M ההיצע הכולל: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T אספקה במחזור: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M שיא כל הזמנים: $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 שפל כל הזמנים: $ 0.000000101388959687 $ 0.000000101388959687 $ 0.000000101388959687 מחיר נוכחי: $ 0.0000000989 $ 0.0000000989 $ 0.0000000989 למידע נוסף על Wuffi (WUF) מחיר

Wuffi (WUF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wuffi (WUF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WUF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WUFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WUFטוקניומיקה, חקרו אתWUFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WUF מעוניין להוסיף את Wuffi (WUF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WUF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Wuffi (WUF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WUFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

WUF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WUF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WUF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

