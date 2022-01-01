Wall Street Memes (WSM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wall Street Memes (WSM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wall Street Memes (WSM) מידע Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. אתר רשמי: https://wallstmemes.com/en/ מסמך לבן: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 קנה WSMעכשיו!

Wall Street Memes (WSM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wall Street Memes (WSM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 991.63K $ 991.63K $ 991.63K ההיצע הכולל: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B אספקה במחזור: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M שיא כל הזמנים: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 שפל כל הזמנים: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 מחיר נוכחי: $ 0.0005267 $ 0.0005267 $ 0.0005267 למידע נוסף על Wall Street Memes (WSM) מחיר

Wall Street Memes (WSM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wall Street Memes (WSM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WSM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WSMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WSMטוקניומיקה, חקרו אתWSMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

