Wall Street Memes סֵמֶל

Wall Street Memes מְחִיר(WSM)

1 WSM ל USDמחיר חי:

$0.0005804
$0.0005804$0.0005804
-1.40%1D
USD
Wall Street Memes (WSM) טבלת מחירים חיה
Wall Street Memes (WSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00055
$ 0.00055$ 0.00055
24 שעות נמוך
$ 0.0005906
$ 0.0005906$ 0.0005906
גבוה 24 שעות

$ 0.00055
$ 0.00055$ 0.00055

$ 0.0005906
$ 0.0005906$ 0.0005906

$ 0.07971075055595898
$ 0.07971075055595898$ 0.07971075055595898

$ 0.000384323782852664
$ 0.000384323782852664$ 0.000384323782852664

+5.41%

-1.40%

-0.42%

-0.42%

Wall Street Memes (WSM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005804. במהלך 24 השעות האחרונות, WSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00055 לבין שיא של $ 0.0005906, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07971075055595898, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000384323782852664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSM השתנה ב +5.41% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wall Street Memes (WSM) מידע שוק

No.2086

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 9.95K
$ 9.95K$ 9.95K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

1.88B
1.88B 1.88B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,897,127,649.509461
1,897,127,649.509461 1,897,127,649.509461

94.13%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Wall Street Memes הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.95K. ההיצע במחזור של WSM הוא 1.88B, עם היצע כולל של 1897127649.509461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.

Wall Street Memes (WSM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wall Street Memesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000008241-1.40%
30 ימים$ -0.0001886-24.53%
60 ימים$ +0.0000046+0.79%
90 ימים$ -0.0000948-14.05%
Wall Street Memes שינוי מחיר היום

היום,WSM רשם שינוי של $ -0.000008241 (-1.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wall Street Memes שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001886 (-24.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wall Street Memes שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WSM ראה שינוי של $ +0.0000046 (+0.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wall Street Memes שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000948 (-14.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wall Street Memes (WSM)?

בדוק את Wall Street Memes עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWall Street Memes (WSM)

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Wall Street Memes זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wall Street Memesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWSM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wall Street Memesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWall Street Memes לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wall Street Memesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wall Street Memes (WSM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wall Street Memes (WSM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wall Street Memes.

בדוק את Wall Street Memes תחזית המחיר עכשיו‏!

Wall Street Memes (WSM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wall Street Memes (WSM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wall Street Memes (WSM)

מחפש איך לקנותWall Street Memes? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wall Street Memesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WSM למטבעות מקומיים

Wall Street Memes מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wall Street Memes, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWall Street Memes הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wall Street Memes

כמה שווה Wall Street Memes (WSM) היום?
החי WSMהמחיר ב USD הוא 0.0005804 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WSM ל USD?
המחיר הנוכחי של WSM ל USD הוא $ 0.0005804. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wall Street Memes?
שווי השוק של WSM הוא $ 1.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WSM?
ההיצע במחזור של WSM הוא 1.88B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WSM?
‏‏WSM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07971075055595898 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WSM?
WSM ‏‏רשם מחירATL של 0.000384323782852664 USD.
מהו נפח המסחר של WSM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WSM הוא $ 9.95K USD.
האם WSM יעלה השנה?
WSM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WSM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wall Street Memes (WSM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

