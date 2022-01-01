WeSendit (WSI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WeSendit (WSI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WeSendit (WSI) מידע WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. אתר רשמי: https://wesendit.io מסמך לבן: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 קנה WSIעכשיו!

WeSendit (WSI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WeSendit (WSI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 814.82K $ 814.82K $ 814.82K ההיצע הכולל: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B אספקה במחזור: $ 800.41M $ 800.41M $ 800.41M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M שיא כל הזמנים: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 שפל כל הזמנים: $ 0.001023860177493926 $ 0.001023860177493926 $ 0.001023860177493926 מחיר נוכחי: $ 0.001018 $ 0.001018 $ 0.001018 למידע נוסף על WeSendit (WSI) מחיר

WeSendit (WSI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WeSendit (WSI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WSI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WSIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WSIטוקניומיקה, חקרו אתWSIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WSI מעוניין להוסיף את WeSendit (WSI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WSI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WSI ב-MEXC עכשיו!

WeSendit (WSI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WSIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WSI עכשיו את היסטוריית המחירים!

WSI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WSI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WSI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WSIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

