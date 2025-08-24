עוד על WRLD

NFT Worlds סֵמֶל

NFT Worlds מְחִיר(WRLD)

1 WRLD ל USDמחיר חי:

+2.21%1D
USD
NFT Worlds (WRLD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:25:22 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.55%

+2.21%

-25.12%

-25.12%

NFT Worlds (WRLD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008995. במהלך 24 השעות האחרונות, WRLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008797 לבין שיא של $ 0.009002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WRLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6207653499304687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003959094157738242.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WRLD השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, +2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Worlds (WRLD) מידע שוק

No.1313

14.24%

ETH

שווי השוק הנוכחי של NFT Worlds הוא $ 6.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.17K. ההיצע במחזור של WRLD הוא 712.09M, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.98M.

NFT Worlds (WRLD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NFT Worldsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00019464+2.21%
30 ימים$ +0.00199+28.40%
60 ימים$ +0.000104+1.16%
90 ימים$ -0.000447-4.74%
NFT Worlds שינוי מחיר היום

היום,WRLD רשם שינוי של $ +0.00019464 (+2.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NFT Worlds שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00199 (+28.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NFT Worlds שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WRLD ראה שינוי של $ +0.000104 (+1.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NFT Worlds שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000447 (-4.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NFT Worlds (WRLD)?

בדוק את NFT Worlds עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NFT Worldsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWRLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NFT Worldsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNFT Worlds לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NFT Worldsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NFT Worlds (WRLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NFT Worlds (WRLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NFT Worlds.

בדוק את NFT Worlds תחזית המחיר עכשיו‏!

NFT Worlds (WRLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NFT Worlds (WRLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WRLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NFT Worlds (WRLD)

מחפש איך לקנותNFT Worlds? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NFT Worldsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WRLD למטבעות מקומיים

1 NFT Worlds(WRLD) ל VND
236.703425
1 NFT Worlds(WRLD) ל AUD
A$0.01376235
1 NFT Worlds(WRLD) ל GBP
0.0066563
1 NFT Worlds(WRLD) ל EUR
0.00764575
1 NFT Worlds(WRLD) ל USD
$0.008995
1 NFT Worlds(WRLD) ל MYR
RM0.037779
1 NFT Worlds(WRLD) ל TRY
0.368795
1 NFT Worlds(WRLD) ל JPY
¥1.322265
1 NFT Worlds(WRLD) ל ARS
ARS$12.17176415
1 NFT Worlds(WRLD) ל RUB
0.72580655
1 NFT Worlds(WRLD) ל INR
0.7874223
1 NFT Worlds(WRLD) ל IDR
Rp145.08062485
1 NFT Worlds(WRLD) ל KRW
12.4929756
1 NFT Worlds(WRLD) ל PHP
0.5096567
1 NFT Worlds(WRLD) ל EGP
￡E.0.4364374
1 NFT Worlds(WRLD) ל BRL
R$0.048573
1 NFT Worlds(WRLD) ל CAD
C$0.0124131
1 NFT Worlds(WRLD) ל BDT
1.0943317
1 NFT Worlds(WRLD) ל NGN
13.75380475
1 NFT Worlds(WRLD) ל COP
$36.1244597
1 NFT Worlds(WRLD) ל ZAR
R.0.15804215
1 NFT Worlds(WRLD) ל UAH
0.37284275
1 NFT Worlds(WRLD) ל VES
Bs1.2593
1 NFT Worlds(WRLD) ל CLP
$8.644195
1 NFT Worlds(WRLD) ל PKR
Rs2.5502624
1 NFT Worlds(WRLD) ל KZT
4.8126848
1 NFT Worlds(WRLD) ל THB
฿0.2916179
1 NFT Worlds(WRLD) ל TWD
NT$0.2736279
1 NFT Worlds(WRLD) ל AED
د.إ0.03301165
1 NFT Worlds(WRLD) ל CHF
Fr0.007196
1 NFT Worlds(WRLD) ל HKD
HK$0.07025095
1 NFT Worlds(WRLD) ל AMD
֏3.4436458
1 NFT Worlds(WRLD) ל MAD
.د.م0.080955
1 NFT Worlds(WRLD) ל MXN
$0.16757685
1 NFT Worlds(WRLD) ל SAR
ريال0.03373125
1 NFT Worlds(WRLD) ל PLN
0.0327418
1 NFT Worlds(WRLD) ל RON
лв0.0388584
1 NFT Worlds(WRLD) ל SEK
kr0.08572235
1 NFT Worlds(WRLD) ל BGN
лв0.01502165
1 NFT Worlds(WRLD) ל HUF
Ft3.05533165
1 NFT Worlds(WRLD) ל CZK
0.188895
1 NFT Worlds(WRLD) ל KWD
د.ك0.002743475
1 NFT Worlds(WRLD) ל ILS
0.0302232
1 NFT Worlds(WRLD) ל AOA
Kz8.19957215
1 NFT Worlds(WRLD) ל BHD
.د.ب0.003391115
1 NFT Worlds(WRLD) ל BMD
$0.008995
1 NFT Worlds(WRLD) ל DKK
kr0.0573881
1 NFT Worlds(WRLD) ל HNL
L0.2354891
1 NFT Worlds(WRLD) ל MUR
0.4105318
1 NFT Worlds(WRLD) ל NAD
$0.15768235
1 NFT Worlds(WRLD) ל NOK
kr0.0906696
1 NFT Worlds(WRLD) ל NZD
$0.0152915
1 NFT Worlds(WRLD) ל PAB
B/.0.008995
1 NFT Worlds(WRLD) ל PGK
K0.0379589
1 NFT Worlds(WRLD) ל QAR
ر.ق0.03265185
1 NFT Worlds(WRLD) ל RSD
дин.0.90192865

NFT Worlds מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NFT Worlds, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNFT Worlds הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NFT Worlds

כמה שווה NFT Worlds (WRLD) היום?
החי WRLDהמחיר ב USD הוא 0.008995 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WRLD ל USD?
המחיר הנוכחי של WRLD ל USD הוא $ 0.008995. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NFT Worlds?
שווי השוק של WRLD הוא $ 6.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WRLD?
ההיצע במחזור של WRLD הוא 712.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WRLD?
‏‏WRLD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6207653499304687 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WRLD?
WRLD ‏‏רשם מחירATL של 0.003959094157738242 USD.
מהו נפח המסחר של WRLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WRLD הוא $ 54.17K USD.
האם WRLD יעלה השנה?
WRLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WRLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:25:22 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WRLD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WRLD
WRLD
USD
USD

1 WRLD = 0.008995 USD

