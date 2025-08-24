NFT Worlds (WRLD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008995. במהלך 24 השעות האחרונות, WRLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008797 לבין שיא של $ 0.009002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WRLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6207653499304687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003959094157738242.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WRLD השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, +2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NFT Worlds (WRLD) מידע שוק
No.1313
$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M
$ 54.17K
$ 54.17K$ 54.17K
$ 44.98M
$ 44.98M$ 44.98M
712.09M
712.09M 712.09M
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
14.24%
ETH
שווי השוק הנוכחי של NFT Worlds הוא $ 6.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.17K. ההיצע במחזור של WRLD הוא 712.09M, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.98M.
NFT Worlds (WRLD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NFT Worldsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00019464
+2.21%
30 ימים
$ +0.00199
+28.40%
60 ימים
$ +0.000104
+1.16%
90 ימים
$ -0.000447
-4.74%
NFT Worlds שינוי מחיר היום
היום,WRLD רשם שינוי של $ +0.00019464 (+2.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NFT Worlds שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00199 (+28.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NFT Worlds שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WRLD ראה שינוי של $ +0.000104 (+1.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NFT Worlds שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000447 (-4.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NFT Worlds (WRLD)?
NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain.
Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.
NFT Worlds זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NFT Worldsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWRLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NFT Worldsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNFT Worlds לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
NFT Worldsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NFT Worlds (WRLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NFT Worlds (WRLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NFT Worlds.
הבנת הטוקנומיקה של NFT Worlds (WRLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WRLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות NFT Worlds (WRLD)
מחפש איך לקנותNFT Worlds? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NFT Worldsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.