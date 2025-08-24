עוד על WRKX

NFT Workx סֵמֶל

NFT Workx מְחִיר(WRKX)

$0.004466
+0.69%1D
USD
NFT Workx (WRKX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:25:19 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.36%

+0.69%

-0.09%

-0.09%

NFT Workx (WRKX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004469. במהלך 24 השעות האחרונות, WRKX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004435 לבין שיא של $ 0.004495, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WRKXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03284414617354627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002014299939140483.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WRKX השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, +0.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Workx (WRKX) מידע שוק

No.4378

BSC

שווי השוק הנוכחי של NFT Workx הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.41K. ההיצע במחזור של WRKX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.47M.

NFT Workx (WRKX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NFT Workxהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000306+0.69%
30 ימים$ -0.000521-10.45%
60 ימים$ -0.002181-32.80%
90 ימים$ -0.002475-35.65%
NFT Workx שינוי מחיר היום

היום,WRKX רשם שינוי של $ +0.0000306 (+0.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NFT Workx שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000521 (-10.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NFT Workx שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WRKX ראה שינוי של $ -0.002181 (-32.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NFT Workx שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002475 (-35.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NFT Workx (WRKX)?

בדוק את NFT Workx עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNFT Workx (WRKX)

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

NFT Workx זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NFT Workxההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWRKX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NFT Workxאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNFT Workx לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NFT Workxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NFT Workx (WRKX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NFT Workx (WRKX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NFT Workx.

בדוק את NFT Workx תחזית המחיר עכשיו‏!

NFT Workx (WRKX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NFT Workx (WRKX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WRKX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NFT Workx (WRKX)

מחפש איך לקנותNFT Workx? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NFT Workxב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WRKX למטבעות מקומיים

1 NFT Workx(WRKX) ל VND
117.601735
1 NFT Workx(WRKX) ל AUD
A$0.00683757
1 NFT Workx(WRKX) ל GBP
0.00330706
1 NFT Workx(WRKX) ל EUR
0.00379865
1 NFT Workx(WRKX) ל USD
$0.004469
1 NFT Workx(WRKX) ל MYR
RM0.0187698
1 NFT Workx(WRKX) ל TRY
0.183229
1 NFT Workx(WRKX) ל JPY
¥0.656943
1 NFT Workx(WRKX) ל ARS
ARS$6.04731673
1 NFT Workx(WRKX) ל RUB
0.36060361
1 NFT Workx(WRKX) ל INR
0.39121626
1 NFT Workx(WRKX) ל IDR
Rp72.08063507
1 NFT Workx(WRKX) ל KRW
6.20690472
1 NFT Workx(WRKX) ל PHP
0.25321354
1 NFT Workx(WRKX) ל EGP
￡E.0.21683588
1 NFT Workx(WRKX) ל BRL
R$0.0241326
1 NFT Workx(WRKX) ל CAD
C$0.00616722
1 NFT Workx(WRKX) ל BDT
0.54369854
1 NFT Workx(WRKX) ל NGN
6.83332445
1 NFT Workx(WRKX) ל COP
$17.94777214
1 NFT Workx(WRKX) ל ZAR
R.0.07852033
1 NFT Workx(WRKX) ל UAH
0.18524005
1 NFT Workx(WRKX) ל VES
Bs0.62566
1 NFT Workx(WRKX) ל CLP
$4.294709
1 NFT Workx(WRKX) ל PKR
Rs1.26705088
1 NFT Workx(WRKX) ל KZT
2.39109376
1 NFT Workx(WRKX) ל THB
฿0.14488498
1 NFT Workx(WRKX) ל TWD
NT$0.13594698
1 NFT Workx(WRKX) ל AED
د.إ0.01640123
1 NFT Workx(WRKX) ל CHF
Fr0.0035752
1 NFT Workx(WRKX) ל HKD
HK$0.03490289
1 NFT Workx(WRKX) ל AMD
֏1.71091196
1 NFT Workx(WRKX) ל MAD
.د.م0.040221
1 NFT Workx(WRKX) ל MXN
$0.08325747
1 NFT Workx(WRKX) ל SAR
ريال0.01675875
1 NFT Workx(WRKX) ל PLN
0.01626716
1 NFT Workx(WRKX) ל RON
лв0.01930608
1 NFT Workx(WRKX) ל SEK
kr0.04258957
1 NFT Workx(WRKX) ל BGN
лв0.00746323
1 NFT Workx(WRKX) ל HUF
Ft1.51798523
1 NFT Workx(WRKX) ל CZK
0.093849
1 NFT Workx(WRKX) ל KWD
د.ك0.001363045
1 NFT Workx(WRKX) ל ILS
0.01501584
1 NFT Workx(WRKX) ל AOA
Kz4.07380633
1 NFT Workx(WRKX) ל BHD
.د.ب0.001684813
1 NFT Workx(WRKX) ל BMD
$0.004469
1 NFT Workx(WRKX) ל DKK
kr0.02851222
1 NFT Workx(WRKX) ל HNL
L0.11699842
1 NFT Workx(WRKX) ל MUR
0.20396516
1 NFT Workx(WRKX) ל NAD
$0.07834157
1 NFT Workx(WRKX) ל NOK
kr0.04504752
1 NFT Workx(WRKX) ל NZD
$0.0075973
1 NFT Workx(WRKX) ל PAB
B/.0.004469
1 NFT Workx(WRKX) ל PGK
K0.01885918
1 NFT Workx(WRKX) ל QAR
ر.ق0.01622247
1 NFT Workx(WRKX) ל RSD
дин.0.44810663

NFT Workx מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NFT Workx, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNFT Workx הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NFT Workx

כמה שווה NFT Workx (WRKX) היום?
החי WRKXהמחיר ב USD הוא 0.004469 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WRKX ל USD?
המחיר הנוכחי של WRKX ל USD הוא $ 0.004469. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NFT Workx?
שווי השוק של WRKX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WRKX?
ההיצע במחזור של WRKX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WRKX?
‏‏WRKX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03284414617354627 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WRKX?
WRKX ‏‏רשם מחירATL של 0.002014299939140483 USD.
מהו נפח המסחר של WRKX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WRKX הוא $ 51.41K USD.
האם WRKX יעלה השנה?
WRKX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WRKX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:25:19 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

