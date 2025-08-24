עוד על WQT

WorkQuest Token סֵמֶל

WorkQuest Token מְחִיר(WQT)

1 WQT ל USDמחיר חי:

$0.00001547
$0.00001547$0.00001547
0.00%1D
USD
WorkQuest Token (WQT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:25:05 (UTC+8)

WorkQuest Token (WQT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001547
$ 0.00001547$ 0.00001547
24 שעות נמוך
$ 0.00001547
$ 0.00001547$ 0.00001547
גבוה 24 שעות

$ 0.00001547
$ 0.00001547$ 0.00001547

$ 0.00001547
$ 0.00001547$ 0.00001547

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.07%

-0.07%

WorkQuest Token (WQT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00001547. במהלך 24 השעות האחרונות, WQT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001547 לבין שיא של $ 0.00001547, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WQTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WQT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WorkQuest Token (WQT) מידע שוק

--
----

$ 13.03K
$ 13.03K$ 13.03K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

NONE

שווי השוק הנוכחי של WorkQuest Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.03K. ההיצע במחזור של WQT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

WorkQuest Token (WQT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WorkQuest Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.0000009+6.17%
60 ימים$ -0.00000232-13.05%
90 ימים$ -0.0000049-24.06%
WorkQuest Token שינוי מחיר היום

היום,WQT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WorkQuest Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000009 (+6.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WorkQuest Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WQT ראה שינוי של $ -0.00000232 (-13.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WorkQuest Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000049 (-24.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WorkQuest Token (WQT)?

בדוק את WorkQuest Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWorkQuest Token (WQT)

WorkQuest is a decentralized job marketplace connecting employers with employees anywhere in the world. Integrating DeFi and Recruitment.

WorkQuest Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WorkQuest Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWQT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WorkQuest Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWorkQuest Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WorkQuest Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WorkQuest Token (WQT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WorkQuest Token (WQT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WorkQuest Token.

בדוק את WorkQuest Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WorkQuest Token (WQT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WorkQuest Token (WQT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WQT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WorkQuest Token (WQT)

מחפש איך לקנותWorkQuest Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WorkQuest Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WorkQuest Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WorkQuest Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWorkQuest Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WorkQuest Token

כמה שווה WorkQuest Token (WQT) היום?
החי WQTהמחיר ב USD הוא 0.00001547 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WQT ל USD?
המחיר הנוכחי של WQT ל USD הוא $ 0.00001547. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WorkQuest Token?
שווי השוק של WQT הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WQT?
ההיצע במחזור של WQT הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WQT?
‏‏WQT השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WQT?
WQT ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של WQT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WQT הוא $ 13.03K USD.
האם WQT יעלה השנה?
WQT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WQT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:25:05 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

