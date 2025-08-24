עוד על WOM

WOM מידע על מחיר

WOM מסמך לבן

WOM אתר רשמי

WOM טוקניומיקה

WOM תחזית מחיר

WOM היסטוריה

WOM מדריך קנייה

WOMממיר מטבעות לפיאט

WOM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Wombat Exchange סֵמֶל

Wombat Exchange מְחִיר(WOM)

1 WOM ל USDמחיר חי:

$0.003091
$0.003091$0.003091
-2.21%1D
USD
Wombat Exchange (WOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:24:50 (UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002965
$ 0.002965$ 0.002965
24 שעות נמוך
$ 0.003343
$ 0.003343$ 0.003343
גבוה 24 שעות

$ 0.002965
$ 0.002965$ 0.002965

$ 0.003343
$ 0.003343$ 0.003343

$ 1.234461563629635
$ 1.234461563629635$ 1.234461563629635

$ 0.002444774795806443
$ 0.002444774795806443$ 0.002444774795806443

+2.65%

-2.21%

+2.69%

+2.69%

Wombat Exchange (WOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003091. במהלך 24 השעות האחרונות, WOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002965 לבין שיא של $ 0.003343, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.234461563629635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002444774795806443.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOM השתנה ב +2.65% במהלך השעה האחרונה, -2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wombat Exchange (WOM) מידע שוק

No.2753

$ 180.91K
$ 180.91K$ 180.91K

$ 56.28K
$ 56.28K$ 56.28K

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

58.53M
58.53M 58.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Wombat Exchange הוא $ 180.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.28K. ההיצע במחזור של WOM הוא 58.53M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.

Wombat Exchange (WOM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wombat Exchangeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00006985-2.21%
30 ימים$ -0.000028-0.90%
60 ימים$ -0.000106-3.32%
90 ימים$ +0.000077+2.55%
Wombat Exchange שינוי מחיר היום

היום,WOM רשם שינוי של $ -0.00006985 (-2.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wombat Exchange שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000028 (-0.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wombat Exchange שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WOM ראה שינוי של $ -0.000106 (-3.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wombat Exchange שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000077 (+2.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wombat Exchange (WOM)?

בדוק את Wombat Exchange עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wombat Exchangeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wombat Exchangeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWombat Exchange לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wombat Exchangeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wombat Exchange (WOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wombat Exchange (WOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wombat Exchange.

בדוק את Wombat Exchange תחזית המחיר עכשיו‏!

Wombat Exchange (WOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wombat Exchange (WOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wombat Exchange (WOM)

מחפש איך לקנותWombat Exchange? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wombat Exchangeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WOM למטבעות מקומיים

1 Wombat Exchange(WOM) ל VND
81.339665
1 Wombat Exchange(WOM) ל AUD
A$0.00472923
1 Wombat Exchange(WOM) ל GBP
0.00228734
1 Wombat Exchange(WOM) ל EUR
0.00262735
1 Wombat Exchange(WOM) ל USD
$0.003091
1 Wombat Exchange(WOM) ל MYR
RM0.0129822
1 Wombat Exchange(WOM) ל TRY
0.126731
1 Wombat Exchange(WOM) ל JPY
¥0.454377
1 Wombat Exchange(WOM) ל ARS
ARS$4.18264847
1 Wombat Exchange(WOM) ל RUB
0.24941279
1 Wombat Exchange(WOM) ל INR
0.27058614
1 Wombat Exchange(WOM) ל IDR
Rp49.85483173
1 Wombat Exchange(WOM) ל KRW
4.29302808
1 Wombat Exchange(WOM) ל PHP
0.17513606
1 Wombat Exchange(WOM) ל EGP
￡E.0.14997532
1 Wombat Exchange(WOM) ל BRL
R$0.0166914
1 Wombat Exchange(WOM) ל CAD
C$0.00426558
1 Wombat Exchange(WOM) ל BDT
0.37605106
1 Wombat Exchange(WOM) ל NGN
4.72629355
1 Wombat Exchange(WOM) ל COP
$12.41364146
1 Wombat Exchange(WOM) ל ZAR
R.0.05430887
1 Wombat Exchange(WOM) ל UAH
0.12812195
1 Wombat Exchange(WOM) ל VES
Bs0.43274
1 Wombat Exchange(WOM) ל CLP
$2.970451
1 Wombat Exchange(WOM) ל PKR
Rs0.87636032
1 Wombat Exchange(WOM) ל KZT
1.65380864
1 Wombat Exchange(WOM) ל THB
฿0.10021022
1 Wombat Exchange(WOM) ל TWD
NT$0.09402822
1 Wombat Exchange(WOM) ל AED
د.إ0.01134397
1 Wombat Exchange(WOM) ל CHF
Fr0.0024728
1 Wombat Exchange(WOM) ל HKD
HK$0.02414071
1 Wombat Exchange(WOM) ל AMD
֏1.18335844
1 Wombat Exchange(WOM) ל MAD
.د.م0.027819
1 Wombat Exchange(WOM) ל MXN
$0.05758533
1 Wombat Exchange(WOM) ל SAR
ريال0.01159125
1 Wombat Exchange(WOM) ל PLN
0.01125124
1 Wombat Exchange(WOM) ל RON
лв0.01335312
1 Wombat Exchange(WOM) ל SEK
kr0.02945723
1 Wombat Exchange(WOM) ל BGN
лв0.00516197
1 Wombat Exchange(WOM) ל HUF
Ft1.04991997
1 Wombat Exchange(WOM) ל CZK
0.064911
1 Wombat Exchange(WOM) ל KWD
د.ك0.000942755
1 Wombat Exchange(WOM) ל ILS
0.01038576
1 Wombat Exchange(WOM) ל AOA
Kz2.81766287
1 Wombat Exchange(WOM) ל BHD
.د.ب0.001165307
1 Wombat Exchange(WOM) ל BMD
$0.003091
1 Wombat Exchange(WOM) ל DKK
kr0.01972058
1 Wombat Exchange(WOM) ל HNL
L0.08092238
1 Wombat Exchange(WOM) ל MUR
0.14107324
1 Wombat Exchange(WOM) ל NAD
$0.05418523
1 Wombat Exchange(WOM) ל NOK
kr0.03115728
1 Wombat Exchange(WOM) ל NZD
$0.0052547
1 Wombat Exchange(WOM) ל PAB
B/.0.003091
1 Wombat Exchange(WOM) ל PGK
K0.01304402
1 Wombat Exchange(WOM) ל QAR
ر.ق0.01122033
1 Wombat Exchange(WOM) ל RSD
дин.0.30993457

Wombat Exchange מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wombat Exchange, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWombat Exchange הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wombat Exchange

כמה שווה Wombat Exchange (WOM) היום?
החי WOMהמחיר ב USD הוא 0.003091 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOM ל USD?
המחיר הנוכחי של WOM ל USD הוא $ 0.003091. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wombat Exchange?
שווי השוק של WOM הוא $ 180.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOM?
ההיצע במחזור של WOM הוא 58.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOM?
‏‏WOM השיג מחיר שיא (ATH) של 1.234461563629635 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOM?
WOM ‏‏רשם מחירATL של 0.002444774795806443 USD.
מהו נפח המסחר של WOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOM הוא $ 56.28K USD.
האם WOM יעלה השנה?
WOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:24:50 (UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WOM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WOM
WOM
USD
USD

1 WOM = 0.003091 USD

מסחרWOM

USDTWOM
$0.003091
$0.003091$0.003091
-2.30%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד