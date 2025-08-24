Wombat Exchange (WOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003091. במהלך 24 השעות האחרונות, WOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002965 לבין שיא של $ 0.003343, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.234461563629635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002444774795806443.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOM השתנה ב +2.65% במהלך השעה האחרונה, -2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wombat Exchange (WOM) מידע שוק
No.2753
$ 180.91K
$ 180.91K$ 180.91K
$ 56.28K
$ 56.28K$ 56.28K
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
58.53M
58.53M 58.53M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של Wombat Exchange הוא $ 180.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.28K. ההיצע במחזור של WOM הוא 58.53M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.
Wombat Exchange (WOM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wombat Exchangeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00006985
-2.21%
30 ימים
$ -0.000028
-0.90%
60 ימים
$ -0.000106
-3.32%
90 ימים
$ +0.000077
+2.55%
Wombat Exchange שינוי מחיר היום
היום,WOM רשם שינוי של $ -0.00006985 (-2.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wombat Exchange שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000028 (-0.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wombat Exchange שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WOM ראה שינוי של $ -0.000106 (-3.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wombat Exchange שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000077 (+2.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wombat Exchange (WOM)?
Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.
Wombat Exchange זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wombat Exchangeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWOM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wombat Exchangeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWombat Exchange לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Wombat Exchangeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Wombat Exchange (WOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wombat Exchange (WOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wombat Exchange.
הבנת הטוקנומיקה של Wombat Exchange (WOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Wombat Exchange (WOM)
מחפש איך לקנותWombat Exchange? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wombat Exchangeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.