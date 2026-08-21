WLFI (WLFI) ניתוח טכני היום דף WLFI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WLFI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WLFI למטה. הירשם

WLFI (WLFI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.061 -- +11.09% +7.79% +1.81%

WLFI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של WLFI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 1 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06093 0.06092 R2 0.06092 0.06091 R1 0.06091 0.06091 PP 0.0609 0.0609 S1 0.06089 0.06089 S2 0.06088 0.06089 S3 0.06087 0.06088

WLFI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.91M $39.80 M $40.70 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $33.18 M מכירות פעילות ל-3 ימים $33.18 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.08M קניות פעילות ל-7 ימים $55.72 M מכירות פעילות ל-7 ימים $55.63 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. WLFI זרימת הון זרימת נטו פנימה WLFIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.90 M 0.06 2026-08-20 -$1.00 M 0.06 2026-08-19 -$0.57 M 0.06 2026-08-18 -$0.28 M 0.06 2026-08-17 -$0.22 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב WLFI (WLFI) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב WLFI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT WLFI $0.0609 $0.0609 $0.0609 -1.03% 3.23M (USDT) סַחַר / USDC WLFI $0.06101 $0.06101 $0.06101 -0.76% 873.31K (USDT) סַחַר / USD1 WLFI $0.0611 $0.0611 $0.0611 -1.08% 941.03K (USDT) סַחַר