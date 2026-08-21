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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WLFI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WLFI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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WLFI (WLFI) ניתוח טכני היום

WLFI (WLFI) ניתוח טכני היום

דף WLFI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WLFI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WLFI למטה.

WLFI (WLFI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.061--+11.09%+7.79%+1.81%
למידע נוסף על WLFI מחיר

WLFI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של WLFI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 1
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06093
0.06092
R2
0.06092
0.06091
R1
0.06091
0.06091
PP
0.0609
0.0609
S1
0.06089
0.06089
S2
0.06088
0.06089
S3
0.06087
0.06088

WLFI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.91M
$39.80 M
$40.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$33.18 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$33.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.08M
קניות פעילות ל-7 ימים
$55.72 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$55.63 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

WLFI זרימת הון

זרימת נטו פנימהWLFIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.90 M0.06
2026-08-20-$1.00 M0.06
2026-08-19-$0.57 M0.06
2026-08-18-$0.28 M0.06
2026-08-17-$0.22 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על WLFI

סחור ב WLFI (WLFI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב WLFI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWLFI
$0.0609
$0.0609$0.0609
-1.03%
3.23M (USDT)
/USDCWLFI
$0.06101
$0.06101$0.06101
-0.76%
873.31K (USDT)
/USD1WLFI
$0.0611
$0.0611$0.0611
-1.08%
941.03K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WLFI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0.061 USD

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