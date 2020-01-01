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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WISHBONE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WISHBONE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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WISHBONE (WISHBONE) ניתוח טכני היום

WISHBONE (WISHBONE) ניתוח טכני היום

דף WISHBONE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WISHBONE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WISHBONE למטה.

WISHBONE (WISHBONE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001201---43.03%-31.73%-39.95%
למידע נוסף על WISHBONE מחיר

WISHBONE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של WISHBONE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 4
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.001185
0.001184
R2
0.001184
0.001184
R1
0.001184
0.001184
PP
0.001183
0.001183
S1
0.001183
0.001183
S2
0.001182
0.001183
S3
0.001182
0.001182

WISHBONE אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

WISHBONE זרימת הון

זרימת נטו פנימהWISHBONEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על WISHBONE

סחור ב WISHBONE (WISHBONE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב WISHBONE מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1WISHBONE
$0.0011782
$0.0011782$0.0011782
-24.89%
38.32M (USDT)
/USDTWISHBONE
$0.001201
$0.001201$0.001201
-22.36%
42.10M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WISHBONE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WISHBONE
WISHBONE
USD
USD

1 WISHBONE = 0.001201 USD

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