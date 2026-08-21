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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The White Whale, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The White Whale, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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The White Whale (WHITEWHALE) ניתוח טכני היום

The White Whale (WHITEWHALE) ניתוח טכני היום

דף The White Whale הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WHITEWHALE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The White Whale למטה.

The White Whale (WHITEWHALE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001262--+7.49%-11.94%-79.25%
למידע נוסף על The White Whale מחיר

The White Whale זרימת הון

זרימת נטו פנימהWHITEWHALEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב The White Whale (WHITEWHALE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב The White Whale מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWHITEWHALE
$0.001262
$0.001262$0.001262
+16.63%
9.78M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WHITEWHALE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WHITEWHALE
WHITEWHALE
USD
USD

1 WHITEWHALE = 0.001262 USD

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