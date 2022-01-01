Windfall Token (WFT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Windfall Token (WFT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Windfall Token (WFT) מידע Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. אתר רשמי: https://windfalltoken.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.windfalltoken.io סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 קנה WFTעכשיו!

Windfall Token (WFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Windfall Token (WFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M שיא כל הזמנים: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 שפל כל הזמנים: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 מחיר נוכחי: $ 0.011441 $ 0.011441 $ 0.011441 למידע נוסף על Windfall Token (WFT) מחיר

Windfall Token (WFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Windfall Token (WFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WFTטוקניומיקה, חקרו אתWFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

