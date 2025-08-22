עוד על WFT

WFT מידע על מחיר

WFT מסמך לבן

WFT אתר רשמי

WFT טוקניומיקה

WFT תחזית מחיר

WFT היסטוריה

WFT מדריך קנייה

WFTממיר מטבעות לפיאט

WFT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Windfall Token סֵמֶל

Windfall Token מְחִיר(WFT)

1 WFT ל USDמחיר חי:

$0.011268
$0.011268$0.011268
+2.39%1D
USD
Windfall Token (WFT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:03 (UTC+8)

Windfall Token (WFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.010622
$ 0.010622$ 0.010622
24 שעות נמוך
$ 0.013276
$ 0.013276$ 0.013276
גבוה 24 שעות

$ 0.010622
$ 0.010622$ 0.010622

$ 0.013276
$ 0.013276$ 0.013276

$ 1.2314770000408357
$ 1.2314770000408357$ 1.2314770000408357

$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342$ 0.002999401023458342

0.00%

+2.39%

-17.26%

-17.26%

Windfall Token (WFT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.011268. במהלך 24 השעות האחרונות, WFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010622 לבין שיא של $ 0.013276, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2314770000408357, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002999401023458342.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WFT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Windfall Token (WFT) מידע שוק

No.6814

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 242.60K
$ 242.60K$ 242.60K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Windfall Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 242.60K. ההיצע במחזור של WFT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.

Windfall Token (WFT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Windfall Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00026302+2.39%
30 ימים$ +0.005452+93.74%
60 ימים$ -0.004732-29.58%
90 ימים$ -0.001621-12.58%
Windfall Token שינוי מחיר היום

היום,WFT רשם שינוי של $ +0.00026302 (+2.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Windfall Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.005452 (+93.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Windfall Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WFT ראה שינוי של $ -0.004732 (-29.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Windfall Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001621 (-12.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Windfall Token (WFT)?

בדוק את Windfall Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWindfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Windfall Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWFT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Windfall Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWindfall Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Windfall Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Windfall Token (WFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Windfall Token (WFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Windfall Token.

בדוק את Windfall Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Windfall Token (WFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Windfall Token (WFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Windfall Token (WFT)

מחפש איך לקנותWindfall Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Windfall Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WFT למטבעות מקומיים

1 Windfall Token(WFT) ל VND
296.51742
1 Windfall Token(WFT) ל AUD
A$0.01724004
1 Windfall Token(WFT) ל GBP
0.00833832
1 Windfall Token(WFT) ל EUR
0.0095778
1 Windfall Token(WFT) ל USD
$0.011268
1 Windfall Token(WFT) ל MYR
RM0.0473256
1 Windfall Token(WFT) ל TRY
0.46187532
1 Windfall Token(WFT) ל JPY
¥1.656396
1 Windfall Token(WFT) ל ARS
ARS$14.885028
1 Windfall Token(WFT) ל RUB
0.91090512
1 Windfall Token(WFT) ל INR
0.98673876
1 Windfall Token(WFT) ל IDR
Rp181.74191004
1 Windfall Token(WFT) ל KRW
15.62826528
1 Windfall Token(WFT) ל PHP
0.6383322
1 Windfall Token(WFT) ל EGP
￡E.0.54638532
1 Windfall Token(WFT) ל BRL
R$0.06107256
1 Windfall Token(WFT) ל CAD
C$0.01554984
1 Windfall Token(WFT) ל BDT
1.37086488
1 Windfall Token(WFT) ל NGN
17.2293354
1 Windfall Token(WFT) ל COP
$45.25296408
1 Windfall Token(WFT) ל ZAR
R.0.19764072
1 Windfall Token(WFT) ל UAH
0.4670586
1 Windfall Token(WFT) ל VES
Bs1.57752
1 Windfall Token(WFT) ל CLP
$10.806012
1 Windfall Token(WFT) ל PKR
Rs3.19470336
1 Windfall Token(WFT) ל KZT
6.02883072
1 Windfall Token(WFT) ל THB
฿0.36553392
1 Windfall Token(WFT) ל TWD
NT$0.34322328
1 Windfall Token(WFT) ל AED
د.إ0.04135356
1 Windfall Token(WFT) ל CHF
Fr0.0090144
1 Windfall Token(WFT) ל HKD
HK$0.08800308
1 Windfall Token(WFT) ל AMD
֏4.30234776
1 Windfall Token(WFT) ל MAD
.د.م0.101412
1 Windfall Token(WFT) ל MXN
$0.21003552
1 Windfall Token(WFT) ל SAR
ريال0.042255
1 Windfall Token(WFT) ל PLN
0.04101552
1 Windfall Token(WFT) ל RON
лв0.04867776
1 Windfall Token(WFT) ל SEK
kr0.10727136
1 Windfall Token(WFT) ל BGN
лв0.01881756
1 Windfall Token(WFT) ל HUF
Ft3.83134536
1 Windfall Token(WFT) ל CZK
0.23651532
1 Windfall Token(WFT) ל KWD
د.ك0.00343674
1 Windfall Token(WFT) ל ILS
0.03797316
1 Windfall Token(WFT) ל AOA
Kz10.27157076
1 Windfall Token(WFT) ל BHD
.د.ب0.004248036
1 Windfall Token(WFT) ל BMD
$0.011268
1 Windfall Token(WFT) ל DKK
kr0.07188984
1 Windfall Token(WFT) ל HNL
L0.29499624
1 Windfall Token(WFT) ל MUR
0.51427152
1 Windfall Token(WFT) ל NAD
$0.19752804
1 Windfall Token(WFT) ל NOK
kr0.11369412
1 Windfall Token(WFT) ל NZD
$0.0191556
1 Windfall Token(WFT) ל PAB
B/.0.011268
1 Windfall Token(WFT) ל PGK
K0.04755096
1 Windfall Token(WFT) ל QAR
ر.ق0.04090284
1 Windfall Token(WFT) ל RSD
дин.1.12882824

Windfall Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Windfall Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWindfall Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Windfall Token

כמה שווה Windfall Token (WFT) היום?
החי WFTהמחיר ב USD הוא 0.011268 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WFT ל USD?
המחיר הנוכחי של WFT ל USD הוא $ 0.011268. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Windfall Token?
שווי השוק של WFT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WFT?
ההיצע במחזור של WFT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WFT?
‏‏WFT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2314770000408357 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WFT?
WFT ‏‏רשם מחירATL של 0.002999401023458342 USD.
מהו נפח המסחר של WFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WFT הוא $ 242.60K USD.
האם WFT יעלה השנה?
WFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:03 (UTC+8)

Windfall Token (WFT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WFT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WFT
WFT
USD
USD

1 WFT = 0.011268 USD

מסחרWFT

USDTWFT
$0.011268
$0.011268$0.011268
+2.39%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד